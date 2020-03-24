Во Франции число жертв коронавируса превысило 1 тыс.

ПАРИЖ, 24 марта. /ТАСС/. Число умерших от заболевания, вызываемого новым коронавирусом, превысило во Франции уровень в 1 тыс. человек. Об этом сообщил во вторник генеральный директор Управления здравоохранения страны Жером Саломон. Трансляция велась на странице министерства социальных дел и здравоохранения в Twitter.

"По данным, поступившим из больниц, число умерших от болезни, вызываемой коронавирусом, составило 1,1 тыс. человек, то есть увеличилось на 240 за сутки <...> Число заразившихся возросло за сутки почти на 2,5 тыс. и составляет 22,3 тыс. человек", - сказал Саломон.