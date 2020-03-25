Роскачество составило список безопасных сервисов для обучения во время самоизоляции

МОСКВА, 25 марта. /ТАСС/. Многие образовательные порталы на фоне коронавируса и самоизоляции стали открывать бесплатные программы. Однако посещая такие сайты, необходимо проверять, не являются ли они фишинговыми, говорится в сообщении Роскачества, поступившем в ТАСС.

В музей, театр, на концерт — онлайн. Как организовать свой досуг на карантине

"Помните - в онлайне существуют не только добросовестные образовательные порталы, но и мошенники. Поэтому прежде, чем вводить свои персональные данные или оплачивать доступ к курсам по большой скидке, убедитесь, что это настоящая платформа, а не фишинговый сайт. Проверьте наличие зашифрованного соединения (символы https в адресной строке браузера), почитайте отзывы в Сети и с осторожностью относитесь к малоизвестным курсам, которые обещают научить вас профессии с нуля за неделю", - советуют эксперты Роскачества.

Специалисты Роскачества составили для взрослых и детей список полезных образовательных ресурсов, ставших бесплатными во время пандемии коронавируса. Все эти ресурсы являются безопасными, подчеркивается в сообщении.

Так, портал GeekBrains после прохождения викторины о коронавирусе вне зависимости от результата открывает доступ к бесплатным курсам по IT и digital. Онлайн-школа современного дизайна Bang Bang Education бесплатно предоставляет доступ к просмотру 46 курсов. На онлайн-платформе "Нетология" после введения промокода stayhome можно бесплатно пройти мини-курсы по маркетингу, менеджменту и другим дисциплинам. Также десятки бесплатных курсов доступны на платформах СПбГУ и НИУ ВШЭ.

Роскачество также рекомендует образовательный проект Arzamas, который предоставил бесплатную подписку на "Радио Arzamas" по промокоду "карантин". Большой театр по воскресеньям ведет прямые трансляции спектаклей.

Школьникам помимо Российской электронной школы во время карантина можно бесплатно пользоваться медиатекой "Просвещение", а также сервисами "Яндекс.Учебник" и Фоксфорд.

Кроме того, платформа Zoom намерена снять 40-минутное ограничение для бесплатной лицензии. Многие школы используют сервис для проведения онлайн-уроков, и теперь они могут длиться положенные 45 минут.