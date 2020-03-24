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Россияне смогут улететь домой из Египта рейсами "Белавиа" с 26 марта

Белорусский авиаперевозчик планирует выполнять из Шарм-эш-Шейха и Хургады два рейса ежедневно

КАИР, 24 марта. /ТАСС/. Граждане России смогут вылететь домой из Египта самолетами компании "Белавиа" начиная с 26 марта. Об этом сообщило во вторник посольство РФ в Каире.

По словам заведующего консульского отдела посольства Юсупа Абакарова, "белорусский авиаперевозчик планирует выполнять из Шарм-эш-Шейха и Хургады два рейса ежедневно".

"Сейчас мы согласовываем время вылетов и объем перевозок", - уточнил он, добавив, что рейсы будут осуществляться до тех пор, пока не будет вывезен последний турист. "Белавиа" располагает самолетами Boeing, способными взять на борт 189 пассажиров.

В настоящее время на курортах страны остаются свыше двух тысяч российских туристов, которые не могут выехать из страны из-за закрытия Египтом авиасообщения с остальным миром в рамках борьбы с распространением нового коронавируса. В частности, в Хургаде находятся более тысячи человек, свыше 800 - в Шарм-эш-Шейхе, еще около 100 - в Каире. Последние приехали в столицу из курортных зон в надежде улететь на родину. Пока туристы живут в отелях, в некоторых случаях им пришлось поменять гостиницу из-за карантинных мер.

Как сообщил ранее оперативный штаб по предупреждению завоза и распространения коронавируса в РФ, авиакомпанию "Белавиа" планируется привлечь к вывозу российских граждан из Египта в счет ее задолженности перед РФ за аэронавигационные услуги. Проработать соответствующий вопрос поручено Минтрансу РФ. В связи с отсутствием чартерного сообщения между Россией и египетскими курортами на протяжении последних 4,5 года вывоз туристов из Шарм-эш-Шейха и Хургады затруднен.

Авиасообщение между Египтом и Россией было прервано в ноябре 2015 года после крушения над Синаем самолета российской авиакомпании "Когалымавиа", летевшего из Шарм-эш-Шейха в Санкт-Петербург. В январе 2018 года президент РФ Владимир Путин подписал указ о возобновлении регулярных воздушных перевозок в Каир.

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