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Распространение коронавируса нового типа

В Москве утвердили алгоритм лечения COVID-19 на дому

В частности, пациент остается дома, если его температура ниже 38,5 градуса Цельсия
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© Станислав Красильников/ТАСС
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МОСКВА, 24 марта. /ТАСС/. Департамент здравоохранения Москвы утвердил алгоритм лечения пациентов, у которых подтвержден положительный результат теста на коронавирус, в домашних условиях при легком течении заболевания. Соответствующий приказ опубликован во вторник на сайте департамента.

Согласно тексту документа, пациент остается дома, если его температура ниже 38,5 градуса Цельсия и если у него фиксируется свободное дыхание. В случае лечения на дому человеку назначают специальные препараты, патогенетическое лечение и симптоматическую терапию. 

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РоссияРаспространение коронавируса нового типа
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