В Москве утвердили алгоритм лечения COVID-19 на дому

МОСКВА, 24 марта. /ТАСС/. Департамент здравоохранения Москвы утвердил алгоритм лечения пациентов, у которых подтвержден положительный результат теста на коронавирус, в домашних условиях при легком течении заболевания. Соответствующий приказ опубликован во вторник на сайте департамента.

Согласно тексту документа, пациент остается дома, если его температура ниже 38,5 градуса Цельсия и если у него фиксируется свободное дыхание. В случае лечения на дому человеку назначают специальные препараты, патогенетическое лечение и симптоматическую терапию.