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Панихиды по погибшим в "Зимней вишне" пройдут в Кузбассе в годовщину трагедии

Они пройдут в часовнях в Парка Ангелов и в поселке Трещевский Топкинского городского округа

КЕМЕРОВО, 25 марта. /ТАСС/. Панихиды по жертвам пожара в кемеровском ТЦ "Зимняя вишня", где 25 марта 2018 года погибли 60 человек, пройдут в Кузбассе в годовщину трагедии. Утром во вторник богослужение состоится в часовне Парка Ангелов, который построен на месте сгоревшего торгового центра, сообщили ТАСС в Кузбасской митрополии.

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"Панихида по жертвам пожара состоится утром в часовне иконы Божьей Матери "В скорбях и печалях утешение" в парке", - сказали в митрополии.

Панихида в годовщину трагедии пройдет и в поселке Трещевский Топкинского городского округа в православной часовне иконы Божией Матери "Отрада и Утешение", которая была построена и освящена там в 2018 году в память о шести ученицах местной школы, погибших при пожаре в торговом центре "Зимняя вишня".

Пожар в ТЦ "Зимняя вишня" в Кемерове произошел 25 марта 2018 года. Погибли 60 человек, в том числе 37 детей, еще 147 человек пострадали. В ходе следствия было установлено, что причиной возгорания стало короткое замыкание на четвертом этаже, где находились кинотеатры и детская игровая зона, а гибели людей способствовали нарушения требований пожарной безопасности, в том числе неработающие системы пожарной защиты и закрытые эвакуационные выходы.

По факту пожара возбуждены и рассматриваются в судах Кемерова три уголовных дела. Их фигурантами стали 15 человек, в том числе экс-начальник ГУ МЧС по Кемеровской области Александр Мамонтов и бывший руководитель инспекции Госстройнадзора Кузбасса Танзиля Комкова, сотрудники данных ведомств, руководство торгового центра, охранник ТЦ, пожарные и другие лица, связанные со строительством и эксплуатацией "Зимней вишни".

Теги
РоссияКемеровская область
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