Китай снимает двухмесячный карантин в провинции Хубэй после спада эпидемии

Вспышка неизвестного заболевания в административном центре Хубэя городе Ухане была зафиксирована в конце декабря прошлого года. 9 января Центральное телевидение Китая сообщило, что в ходе лабораторных исследований был выявлен новый вид коронавируса и ученым удалось установить его геном. Поначалу власти исключили возможность широкого распространения пневмонии, поскольку не было доказано, что вирус может передаваться от человека к человеку. Еще через два дня правительство проинформировало о первом летальном исходе, однако поспешило заверить общественность, что "эпидемическая ситуация находится под контролем".

По подсчетам местных специалистов, если бы правительство КНР в конце января приняло решение о закрытии Хубэя с запозданием еще на пять дней, территория, подверженная интенсивному воздействию вируса, увеличилась бы втрое. Соответственно, количество инфицированных и умерших в Китае могло возрасти в десятки и сотни раз. Более того, без оперативных мер администраций всех регионов страны эпидемия грозила принять катастрофические масштабы.

ПЕКИН, 25 марта. /ТАСС/. Китайские власти снимают в среду режим карантина с провинции Хубэй, который действовал в течение последних двух месяцев из-за эпидемии нового коронавируса. Как сообщил комитет по вопросам гигиены и здравоохранения региона, в связи со снижением рисков распространения пневмонии компетентные органы намерены полностью восстановить транспортное сообщение.

Далее все развивалась по нарастающей: в КНР началось массовое перемещение населения в связи с приближающимся Новым годом по лунному календарю (наступил 24 января). Сотни тысяч людей, проживающих в Ухане, стали разъезжаться по регионам страны и отправляться в путешествия, в том числе за границу. Некоторые из них уже тогда были заражены коронавирусом, симптомы которого зачастую проявляются не сразу.

Об опасности нового заболевания еще в декабре сообщил врач Ли Вэньлян, который в социальных сетях сравнил его с атипичной пневмонией. Местные правоохранительные органы моментально отреагировали на это и вызвали медика для разъяснительной беседы, обвинив его в распространении слухов. Через несколько недель, в разгар эпидемии, доктор скончался от вируса, об опасности которого предупреждал.

Введение ограничительных мер

К концу января стало очевидно, что вирус передается от человека к человеку, к тому времени уже были зафиксированы инфицированные на территории Республики Корея, Сингапура, Таиланда и Японии. 20 января председатель КНР Си Цзиньпин распорядился предпринять активные меры для недопущения эпидемии, а через три дня власти объявили о закрытии провинции Хубэй. Эта новость вызвала тревогу среди местных жителей, которые в дальнейшем, по мере ужесточения карантинных правил, оказались лишены возможности даже покидать собственные квартиры.

Одновременно власти целого ряда стран объявили о повышенных мерах предосторожности. В дальнейшем последовала эвакуация иностранных граждан, в том числе и россиян. Центральное правительство в Пекине объявило мобилизацию национальных ресурсов для оказания интенсивной помощи Хубэю, куда со всех регионов страны были направлены тысячи врачей и санитаров, непрекращающийся поток продуктов питания, медикаментов и всех необходимых товаров. В итоге, несмотря на изоляцию, провинция практически никогда не испытывала нехватку продовольствия или товаров массового потребления.

Еще в первой половине февраля, в разгар эпидемии, один из жителей Уханя по телефону сообщил корр. ТАСС, что, невзирая на сложную ситуацию, "есть все признаки, что вспышку удалось локализовать и в ближайшие недели последует улучшение". Он пояснил, что власти предприняли масштабные и жесткие меры, которые позволят в кратчайшие сроки "преодолеть кризисную черту".

Реакция на угрозу

Миллионы добровольцев в КНР вызвались выполнять изнурительную и опасную работу, от которой зависели жизни их соотечественников. Это касается как обеспечения общественной безопасности, так и поддержания эффективного режима карантина, осуществления ежедневного контроля за перемещением людей и грузов.

10 марта, когда в Хубэй прибыл с инспекционной поездкой Си Цзиньпин, правительство КНР фактически дало понять, что наиболее напряженный и опасный этап по борьбе с коронавирусом в стране уже позади. В то же время авторитетные эксперты, в частности ведущий вирусолог Китая Чжун Наньшань, а также посетившие очаг пневмонии специалисты Всемирной организации здравоохранения, подчеркнули, что жесткие меры по борьбе с пневмонией не должны ослабевать.

Параллельно правительство приступило к реализации мер по восстановлению национальной экономики, которая серьезно пострадала от эпидемии.

За последние дни в Хубэе почти не было зафиксировано новых случаев заражения. На многочисленных ежедневных пресс-конференциях данный факт неоднократно упоминался.

Впрочем, 23 марта в провинции все же был выявлен один инфицированный, им оказался врач местной больницы. Однако эта новость не насторожила местную общественность. Возможно, потому, что уже хорошо отработанные механизмы реагирования практически полностью исключают возможность повторения хубэйской трагедии, унесшей в Китае жизни более 3,2 тыс. человек.