Президент Кипра пригрозил полностью запретить передвижение при нарушениях норм карантина

НИКОСИЯ, 25 марта. /ТАСС/. Президент Республики Кипр Никос Анастасиадис пригрозил гражданам этого государства ввести полный запрет на передвижение по острову, если они не будут строго выполнять введенный во вторник карантинный режим. Об этом глава государства написал в Twitter во вторник.

"В случае злоупотребления новыми мерами или неповиновения им, следующим шагом будет запрет на все передвижения без исключений", - предупредил Анастасиадис.

Поводом для такого заявления стала поступившая во вторник информация о кончине на острове двух человек, инфицированных коронавирусом. "Сегодня мы потеряли еще двух сограждан в результате пандемии. Нам всем необходимо осознать, что если не будет полного соблюдения мер, последствия будут асимметричными для всех. Чтобы выиграть эту войну, оставайтесь дома, в убежищах", - написал президент.

С вечера во вторник кипрские власти в рамках мер по противодействию распространению коронавируса ввели на острове запрет на передвижение людей по острову без крайней необходимости и фактически перевели страну на карантинный режим. Выходить или выезжать из дома разрешается только тем, кто отправляется на работу или в магазин, едет к врачам, в аптеку или в банк при отсутствии возможности осуществить перевод средств или платежную операцию по интернету, а также тех, кто совершает передвижение для того, чтобы оказать помощь нуждающимся.

При этом необходимо заполнить соответствующую форму с объяснением причин, целей, адреса и выезда и при необходимости предъявить ее полиции. Вольнонаемные работники заполняют такие формы сами, а у сотрудников компаний их должен подписывать работодатель.