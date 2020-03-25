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Распространение коронавируса нового типа

Эксперт назвал примерные сроки окончания пандемии

Худшим сценарием вирусолог Дальневосточного федерального университета Михаил Щелканов назвал продление эпидемии до следующего зимнего сезона
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© Зотин Игорь/Фотохроника ТАСС

МОСКВА, 25 марта. /ТАСС/. Пандемия коронавируса в лучшем случае пойдет на спад летом, в худшем - останется в России на еще один сезон. Об этом сообщил вирусолог, заведующий лабораторией экологии микроорганизмов Школы биомедицины Дальневосточного федерального университета Михаил Щелканов в программе "Крутая история" на НТВ.

"Наилучший сценарий все-таки, что с приходом летнего периода нашим европейским и американским коллегам удастся все-таки эту ситуацию взять под контроль и не допустить расширения этой эпидемической волны. Это было бы очень хорошо", - сказал он.

Промежуточным сценарием развития пандемии вирусолог считает такую ситуацию, когда коронавирус в мире останется еще на один сезон, а "чумной барак Европы придется брать на карантин всеобщими усилиями". Тогда, по его мнению, Китай будет вынужден закрыть границы от США и Евросоюза, поскольку у них обстановка стабилизируется.

"Худший сценарий, когда действительно захлестнет всю планету, <...> тогда следующий сезон еще зимний мы проведем в условиях полноценной эпидемии на территории Российской Федерации", - заявил эксперт.

Кроме того, Щелканов отметил, что российская система обеспечения биологической безопасности уже решила основную проблему, отложив приход коронавируса в страну как минимум на два месяца. Такие меры позволили накопить тест-системы, создать планы действий, наладить оперативное межведомственное взаимодействие и сделать стратегические запасы.

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РоссияРаспространение коронавируса нового типа
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