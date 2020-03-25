В Литве зафиксировали второй случай смерти от коронавируса

ВИЛЬНЮС, 25 марта. /ТАСС/. Второй случай смерти пациента, заразившегося коронавирусом, зафиксирован в Литве. Об этом во вторник сообщило министерство здравоохранения республики.

"Пациентка из возрастной группы риска по коронавирусу умерла в столичной клинике "Сантара", куда она была доставлена из города Укмерге", - говорится в сообщении.

Речь идет о 90-летней женщине, которая ранее лечилась в больнице в Укмерге, откуда была 16 марта выписана. 23 марта ее состояние резко ухудшилось, женщину доставили в столичную клинику, где было установлено заражение коронавирусом. "Были применены меры интенсивной терапии, но спасти пациентку не удалось", - сказано в сообщении.

О первой смерти из-за коронавируса Минздрав Литвы сообщил 21 марта. 83-летняя пациентка умерла в вышеупомянутой больнице города Укмерге. Наличие у нее коронавируса, который и привел к летальному исходу, выяснилось только после смерти. Она находилась на лечении с другим диагнозом по поводу хронических заболеваний. Предполагается, что умершая могла заразиться от медиков, так как в быту опасных контактов, при которых ей могла бы быть передана инфекция, не установлено.

С начала пандемии в Литве выявлено 209 инфицированных коронавирусом. Первый случай заражения был зафиксирован 28 февраля у 39-летней жительницы города Шяуляй. Она выздоровела и 14 марта была выписана из больницы. Первый случай передачи инфекции на территории страны установили 18 марта. Во вторник вирус был выявлен у ребенка трех лет.