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Распространение коронавируса нового типа

Мэр Нью-Йорка распорядился освободить 300 заключенных на фоне коронавируса

Решение коснется граждан, совершивших нетяжкие правонарушения и ненасильственные преступления, которым осталось отбывать тюремный срок продолжительностью не более одного года

НЬЮ-ЙОРК, 25 марта. /ТАСС/. Мэр Нью-Йорка Билл де Блазио распорядился освободить 300 заключенных на фоне угрозы распространения нового коронавируса. Соответствующее заявление градоначальник сделал во вторник на пресс-конференции. Его слова приводит телекомпания CNN.

По словам де Блазио, решение коснется заключенных, совершивших нетяжкие правонарушения и ненасильственные преступления, которым осталось отбывать тюремный срок продолжительностью не более одного года. Кроме того, подчеркнул он, на освобождение могут рассчитывать порядка 100 человек, содержащихся в данный момент под стражей и ожидающих вынесения приговора.

Исключения будут сделаны для преступников, приговоренных к заключению за домашнее насилие или правонарушения на сексуальной почве, - они будут отбывать тюремный срок полностью.

Де Блазио указал, что к настоящему моменту в Нью-Йорке зафиксированы 14776 случаев заражения новым коронавирусом. Умер 131 человек, из которых 54% составляли люди старше 75 лет.

По информации университета Джонса Хопкинса, который проводит подсчеты на основе данных федеральных и местных властей, в США зафиксировали более 53 тыс. случаев заражения коронавирусом, умерли 696 человек.

Теги
СШАРаспространение коронавируса нового типа
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