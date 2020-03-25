Посольство РФ не имеет данных о случаях заражения коронавирусом россиян в США

ВАШИНГТОН, 25 марта. /ТАСС/. Посольство России в США не имеет данных о случаях заражения коронавирусной инфекцией среди россиян в стране. Об этом заявил во вторник глава российского диппредставительства в Вашингтоне Анатолий Антонов.

"На сегодняшний день о случаях с подтвержденным диагнозом нам не сообщали. Таких обращений не было, - приводит слова Антонова пресс-служба посольства. - Защита интересов наших граждан остается приоритетной задачей российских загранучреждений в США даже в условиях пандемии коронавируса".

"Ситуация здесь пока осложняется с каждым днем. Для связи с россиянами в посольстве действует горячая линия, отвечаем на возникающие запросы в соцсетях", - отметил дипломат.

Он обратил внимание на то, что с 29 марта остается один прямой рейс в Россию - компании "Аэрофлот" из Нью-Йорка. "Все возвращающиеся должны ответственно и с пониманием подойти к введенному властями двухнедельному карантину на дому", - указал Антонов.

"Постоянно проживающим в США российским гражданам настоятельно рекомендуем следовать всем предписаниям местных властей и в случае заболевания коронавирусной инфекцией информировать посольство о своем месте нахождения, состоянии здоровья и возникающих просьбах об оказании помощи", - заявил он.

По информации Университета Джонса Хопкинса, который проводит подсчеты на основе данных федеральных и местных властей, в США зафиксировали более 53,2 тыс. случаев заражения коронавирусом, умерли 703 человека.