{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Распространение коронавируса нового типа
Обновлено 

Посольство РФ не имеет данных о случаях заражения коронавирусом россиян в США

При этом российский посол Анатолий Антонов сообщил, что ситуация осложняется с каждым днем

ВАШИНГТОН, 25 марта. /ТАСС/. Посольство России в США не имеет данных о случаях заражения коронавирусной инфекцией среди россиян в стране. Об этом заявил во вторник глава российского диппредставительства в Вашингтоне Анатолий Антонов.

На эту тему
Все о коронавирусе: подборка актуальных материалов

"На сегодняшний день о случаях с подтвержденным диагнозом нам не сообщали. Таких обращений не было, - приводит слова Антонова пресс-служба посольства. - Защита интересов наших граждан остается приоритетной задачей российских загранучреждений в США даже в условиях пандемии коронавируса".

"Ситуация здесь пока осложняется с каждым днем. Для связи с россиянами в посольстве действует горячая линия, отвечаем на возникающие запросы в соцсетях", - отметил дипломат.

Он обратил внимание на то, что с 29 марта остается один прямой рейс в Россию - компании "Аэрофлот" из Нью-Йорка. "Все возвращающиеся должны ответственно и с пониманием подойти к введенному властями двухнедельному карантину на дому", - указал Антонов.

"Постоянно проживающим в США российским гражданам настоятельно рекомендуем следовать всем предписаниям местных властей и в случае заболевания коронавирусной инфекцией информировать посольство о своем месте нахождения, состоянии здоровья и возникающих просьбах об оказании помощи", - заявил он.

По информации Университета Джонса Хопкинса, который проводит подсчеты на основе данных федеральных и местных властей, в США зафиксировали более 53,2 тыс. случаев заражения коронавирусом, умерли 703 человека.

Теги
СШАРоссияАнтонов, Анатолий ИвановичРаспространение коронавируса нового типа
Реклама на ТАСС
Распространение коронавируса нового типа
Трамп считает, что отмену санитарных ограничений в США можно начать с Техаса
Президент подтвердил желание возобновить к пасхальным праздникам хотя бы частично работу частного сектора США, в значительной степени остановленную из предосторожности ввиду вспышки коронавируса
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС