В Сингапуре разработали тест на коронавирус, дающий результат за пять минут

"Мы ожидаем, что лицензия на массовое использование теста Cepat будет получена в течение месяца", - сказала руководитель лаборатории при этом ведомстве профессор Джеки Ин. По ее словам, "уже полностью завершены клинические испытания в одной из государственных больниц страны, которые показали высокую точность исследований". "После того как будет получено разрешение на их использование, тесты поступят не только в обычные больницы, но и практически во все поликлиники", - отметила она.

Профессор также рассказала, что "сейчас в большинстве случаев применяется метод ПЦР (полимеразная цепная реакция) с обратной транскрипцией, позволяющий обнаружить вирус в биологическом материале человека". По ее словам, "под воздействием ферментов, изменения температур, в результате амплификации происходит увеличение ДНК". Сейчас, продолжила она, "требуется около трех часов для проведения анализов, в основном время уходит на изменение температур". Новый же метод "позволяет копировать участки ДНК без температурного воздействия", рассказала руководитель проекта.

Как отметили в Минздраве Сингапура, с конца января по 20 марта в стране было проведено около 38 тыс. анализов на коронавирус, были обследованы примерно 25 тыс. человек. Местные лаборатории на данный момент могут обрабатывать до двух тысяч подобных тестов в сутки. Число инфицированных коронавирусом в республике составляет 558, за все время выздоровели более 150 пациентов, при этом двое умерли.