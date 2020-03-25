Правительство Новой Зеландии ввело режим чрезвычайного положения из-за коронавируса

СИДНЕЙ, 25 марта. /ТАСС/. Власти Новой Зеландии объявили чрезвычайное положение из-за быстрого распространения коронавируса. Об этом сообщается в заявлении премьер-министра страны Джасинды Ардерн, опубликованном в среду на сайте правительства.

"Сегодня во второй раз в истории мы ввели в нашей стране чрезвычайное положение, поскольку боремся с глобальной пандемией, спасаем жизни новозеландцев и предотвращаем самое худшее, что, как мы видим, уже происходит в мире", - указано в заявлении премьер-министра. Также сообщается, что режим чрезвычайного положения вводится перед вступлением в силу наивысшего уровня угрозы безопасности и здоровью нации, чтобы наилучшим образом обеспечить изоляцию граждан и оптимизировать работу всех ключевых ведомств и служб страны в условиях пандемии.

В соответствии с национальным законодательством, с момента объявления чрезвычайного положения часть властных полномочий переходит к руководителю национального управления по гражданской обороне и чрезвычайным ситуациям Саре Стюарт-Блэк. На весь период действия положения она будет контролировать распределение продовольствия и предметов первой необходимости, регулировать движение транспорта в стране, закрывать автомагистрали и транспортные узлы и при необходимости объявлять эвакуацию людей или транспорта.

Такое решение властей последовало после существенного роста числа заразившихся новым коронавирусом на территории Новой Зеландии. За минувшие сутки число инфицированных выросло на 50 человек, после чего общее число заболевших в стране достигло 205. По словам главного санитарного врача Новой Зеландии Эшли Блумфилда, в ближайшие 10 дней медики ожидают еще более значительного увеличения количества больных, поскольку уже зарегистрированы случаи передачи вируса внутри государства.

Максимальный уровень угрозы

Сегодня в 23:59 местного времени (13:59 мск) в Новой Зеландии вступает в силу четвертый, максимальный уровень угрозы национальной безопасности. На территории государства будут закрыты все предприятия и учреждения, чья деятельность не связана с жизнеобеспечением граждан. Прекратят работу предприятия общественного питания, спортзалы, кинотеатры, бассейны, музеи, библиотеки, детские площадки и школы. Все массовые мероприятия с любым числом участников должны быть отменены.

Любые частные поездки по стране считаются нежелательными, а общественным транспортом, включая междугородные автобусы и паромы между Северным и Южным островами, могут пользоваться только сотрудники экстренных служб, врачи и работники ключевых учреждений и ведомств. Гражданам страны рекомендуется "оставаться дома и прекратить все взаимодействия с другими людьми". Находясь на улице, все без исключения должны соблюдать дистанцию, оставаясь в двух метрах от других людей.