{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
75-летие Победы

В Приморье ко Дню Победы приведут в порядок все воинские памятники

Около 300 объектов требуют покраски, побелки, а также укрепления с помощью цемента или бетона

ВЛАДИВОСТОК, 25 марта. /ТАСС/. Общественники, патриотические клубы и муниципальные власти в Приморском крае приведут в порядок все известные воинские памятники и мемориальные захоронения в регионе, которых насчитывается около 300. Об этом в беседе с ТАСС рассказал председатель Приморского краевого совета ветеранов Дмитрий Григорович.

"Повсеместно памятники и воинские захоронения у нас приводятся в порядок ветеранскими организациями, общественностью, администрациями муниципалитетов. В целом по Приморскому краю насчитывается около 300 таких объектов, и все они в этом году будут особенно тщательно подготовлены ко Дню Победы, неохваченных просто не осталось", - сказал собеседник агентства.

Он добавил, что наибольший объем работ предстоит в апреле, когда полностью сойдет снег. Памятники требуют покраски, укрепления с помощью цемента или бетона, побелки и других работ. В число приморских мемориальных объектов входят, в частности, памятник морякам торгового флота, погибших в годы Великой Отечественной войны, памятник танковой колонне "Приморский комсомолец", братская могила моряков Тихоокеанского флота, погибших в боях с японскими империалистами, и многие другие.

Также к 9 мая краевой совет ветеранов инициирует установление мемориальных табличек приморским героям Великой Отечественной войны, которые все еще остаются без них.

В Приморском крае парад 9 мая традиционно проходит на главной улице Владивостока с участием воинских подразделений, сотрудников МЧС, курсантов военных училищ. В параде также принимает участие военная техника, стоящая на вооружении Тихоокеанского флота. В этом году в ее рядах по центру города пройдет легендарный танк Т-34, участвовавший в Сталинградской битве и восстановленный в местном музее.

В июле 2019 года президент РФ Владимир Путин подписал указ о проведении в 2020 году Года памяти и славы в ознаменование 75-летия Победы в Великой Отечественной войне. Всего документ включает 116 мероприятий.

Теги
РоссияПриморский край75-летие Победы
Реклама на ТАСС
Распространение коронавируса нового типа
Количество инфицированных коронавирусом в Якутии увеличилось до 10
Среди них - вернувшаяся из США девушка, работник ЯТЭК и предприниматель
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС