В Приморье ко Дню Победы приведут в порядок все воинские памятники

ВЛАДИВОСТОК, 25 марта. /ТАСС/. Общественники, патриотические клубы и муниципальные власти в Приморском крае приведут в порядок все известные воинские памятники и мемориальные захоронения в регионе, которых насчитывается около 300. Об этом в беседе с ТАСС рассказал председатель Приморского краевого совета ветеранов Дмитрий Григорович.

"Повсеместно памятники и воинские захоронения у нас приводятся в порядок ветеранскими организациями, общественностью, администрациями муниципалитетов. В целом по Приморскому краю насчитывается около 300 таких объектов, и все они в этом году будут особенно тщательно подготовлены ко Дню Победы, неохваченных просто не осталось", - сказал собеседник агентства.

Он добавил, что наибольший объем работ предстоит в апреле, когда полностью сойдет снег. Памятники требуют покраски, укрепления с помощью цемента или бетона, побелки и других работ. В число приморских мемориальных объектов входят, в частности, памятник морякам торгового флота, погибших в годы Великой Отечественной войны, памятник танковой колонне "Приморский комсомолец", братская могила моряков Тихоокеанского флота, погибших в боях с японскими империалистами, и многие другие.

Также к 9 мая краевой совет ветеранов инициирует установление мемориальных табличек приморским героям Великой Отечественной войны, которые все еще остаются без них.

В Приморском крае парад 9 мая традиционно проходит на главной улице Владивостока с участием воинских подразделений, сотрудников МЧС, курсантов военных училищ. В параде также принимает участие военная техника, стоящая на вооружении Тихоокеанского флота. В этом году в ее рядах по центру города пройдет легендарный танк Т-34, участвовавший в Сталинградской битве и восстановленный в местном музее.

В июле 2019 года президент РФ Владимир Путин подписал указ о проведении в 2020 году Года памяти и славы в ознаменование 75-летия Победы в Великой Отечественной войне. Всего документ включает 116 мероприятий.