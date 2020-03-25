{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Распространение коронавируса нового типа

Опрос: каждый пятый родитель в России недоволен дистанционным обучением детей

По результатам опроса проекта "Дети Mail.ru", 41% респондентов ругает качество дистанционного обучения, а 35% опрошенных жалуются на то, что теперь ответственность за обучение детей легла на плечи родителей

МОСКВА, 25 марта. /ТАСС/. Каждый пятый родитель в России недоволен переходом на дистанционный формат обучения детей из-за коронавируса, следует из имеющихся в распоряжении ТАСС результатов опроса проекта "Дети Mail.ru".

На эту тему
Все о коронавирусе: подборка актуальных материалов

"Родителей попросили рассказать об организации дистанционного обучения для их детей, школьников и студентов. Треть (32%) респондентов отметили, что в целом учиться можно, но есть сложности. Каждый пятый родитель (23%) недоволен дистанционным обучением. Не жалуются на эффективность такого процесса получения знаний лишь 16%", - говорится в материалах.

Согласно данным, 41% респондентов ругает качество дистанционного обучения, 35% опрошенных жалуются на то, что теперь ответственность за обучение детей легла на плечи родителей, о дефиците времени на занятия с ребенком из-за работы сообщил 31% родителей. При этом самим процессом обучения в дистанционном формате недовольны 49% опрошенных, 25% из них обратили внимание на отсутствие удобной платформы для такого обучения, а 24% - на непонятные инструкции по организации обучения.

"Среди плюсов дистанционного обучения родители отметили низкий риск заражения ОРВИ (42%), домашнее питание (22%), удобный график (21%) и возможность выспаться (14%). Кроме того, 16% уверены, что так дети учатся самостоятельности", - отмечается в материалах.

Меры профилактики

Также был проведен опрос о том, какие меры профилактики родители считают действенными. "Самыми популярными мерами профилактики от заражения коронавирусом среди родителей и детей стали более частое и длительное мытье рук (75%), проветривание (57%) и влажная уборка (28%), отказ от посещения кафе и ТЦ (53%), сокращение походов в магазины (42%), обработка рук антисептиками (41%), промывание носа (28%) и прием витаминов (28%)", - следует из данных опроса.

Порядка 40% респондентов сообщили, что перестали водить детей в кружки и секции, 30% перестали приглашать гостей и ходить в гости.

Обучение на дому

Отмечается, что 68% респондентов продолжают ездить на работу, лишь 18% опрошенных сообщили, что переведены на удаленную работу.

"30% [родителей] вынуждены вовсе оставлять детей дома одних. Согласно опросу, без присмотра окажется каждый десятый детсадовец (9%), каждый четвертый ученик начальной школы (26%), половина учеников средней (47%) и старшей школы (51%)", - говорится в материалах.

Порядка 31% родителей будут находиться дома во время школьных каникул. Каждая четвертая семья - 24% - попросит о помощи бабушек и дедушек, несмотря на то, что власти рекомендуют пожилым людям временно ограничить контакты с родными.

Опрос проводился с 19 по 23 марта 2020 года среди 6,5 тыс. пользователей проекта "Дети Mail.ru".

Дистанционное обучение

Минпросвещения РФ 14 марта в целях профилактики коронавируса рекомендовало регионам при необходимости временно переводить учеников на дистанционное обучение, а 18 марта министр просвещения РФ Сергей Кравцов на заседании рабочей группы по поддержке региональных систем образования сообщил, что весенние каникулы в школах в этом году продлятся с 23 марта по 12 апреля, при этом будет организована поддержка дистанционного обучения школьников. Родителям учеников начальных классов можно будет приводить детей в школу, если по каким-то причинам они не могут оставить их дома.

Теги
РоссияРаспространение коронавируса нового типа
Реклама на ТАСС
Распространение коронавируса нового типа
Число инфицированных коронавирусом в Таиланде достигло 934
Власти за сутки зарегистрировали 107 новых случаев заражения
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС