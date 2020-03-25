Опрос: каждый пятый родитель в России недоволен дистанционным обучением детей

МОСКВА, 25 марта. /ТАСС/. Каждый пятый родитель в России недоволен переходом на дистанционный формат обучения детей из-за коронавируса, следует из имеющихся в распоряжении ТАСС результатов опроса проекта "Дети Mail.ru".

"Родителей попросили рассказать об организации дистанционного обучения для их детей, школьников и студентов. Треть (32%) респондентов отметили, что в целом учиться можно, но есть сложности. Каждый пятый родитель (23%) недоволен дистанционным обучением. Не жалуются на эффективность такого процесса получения знаний лишь 16%", - говорится в материалах.

Согласно данным, 41% респондентов ругает качество дистанционного обучения, 35% опрошенных жалуются на то, что теперь ответственность за обучение детей легла на плечи родителей, о дефиците времени на занятия с ребенком из-за работы сообщил 31% родителей. При этом самим процессом обучения в дистанционном формате недовольны 49% опрошенных, 25% из них обратили внимание на отсутствие удобной платформы для такого обучения, а 24% - на непонятные инструкции по организации обучения.

"Среди плюсов дистанционного обучения родители отметили низкий риск заражения ОРВИ (42%), домашнее питание (22%), удобный график (21%) и возможность выспаться (14%). Кроме того, 16% уверены, что так дети учатся самостоятельности", - отмечается в материалах.

Меры профилактики

Также был проведен опрос о том, какие меры профилактики родители считают действенными. "Самыми популярными мерами профилактики от заражения коронавирусом среди родителей и детей стали более частое и длительное мытье рук (75%), проветривание (57%) и влажная уборка (28%), отказ от посещения кафе и ТЦ (53%), сокращение походов в магазины (42%), обработка рук антисептиками (41%), промывание носа (28%) и прием витаминов (28%)", - следует из данных опроса.

Порядка 40% респондентов сообщили, что перестали водить детей в кружки и секции, 30% перестали приглашать гостей и ходить в гости.

Обучение на дому

Отмечается, что 68% респондентов продолжают ездить на работу, лишь 18% опрошенных сообщили, что переведены на удаленную работу.

"30% [родителей] вынуждены вовсе оставлять детей дома одних. Согласно опросу, без присмотра окажется каждый десятый детсадовец (9%), каждый четвертый ученик начальной школы (26%), половина учеников средней (47%) и старшей школы (51%)", - говорится в материалах.

Порядка 31% родителей будут находиться дома во время школьных каникул. Каждая четвертая семья - 24% - попросит о помощи бабушек и дедушек, несмотря на то, что власти рекомендуют пожилым людям временно ограничить контакты с родными.

Опрос проводился с 19 по 23 марта 2020 года среди 6,5 тыс. пользователей проекта "Дети Mail.ru".

Дистанционное обучение

Минпросвещения РФ 14 марта в целях профилактики коронавируса рекомендовало регионам при необходимости временно переводить учеников на дистанционное обучение, а 18 марта министр просвещения РФ Сергей Кравцов на заседании рабочей группы по поддержке региональных систем образования сообщил, что весенние каникулы в школах в этом году продлятся с 23 марта по 12 апреля, при этом будет организована поддержка дистанционного обучения школьников. Родителям учеников начальных классов можно будет приводить детей в школу, если по каким-то причинам они не могут оставить их дома.