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ОНФ запускает опрос населения об отношении к курению и антитабачным мерам

Отмечается, что результаты опроса позволят оценить эффективность мер по ограничению курения

МОСКВА, 25 марта. /ТАСС/. Общероссийский народный фронт (ОНФ) запускает опрос населения об отношении к курению и предпринимаемым в России антитабачным мерам для их оценки и дальнейшей корректировки, сообщили ТАСС в среду в пресс-службе ОНФ.

"Для оценки эффективности государственных антитабачных мер ОНФ проводит опрос, который должен определить реальное отношение общества и отдельных социальных групп к курению и антитабачным мерам. Участникам опроса будет предложено ответить на вопросы об отношении к запретам на потребление табака в общественных местах, о том, как по их мнению, эти запреты повлияли на распространенность курения в России и на них лично, а также об эффективности антитабачной информационной кампании", - говорится в сообщении.

Отмечается, что результаты опроса позволят оценить эффективность мер по ограничению курения и выработать предложения по их дальнейшему развитию и корректировке. Все желающие могут пройти опрос на официальном сейте организации.

"Сегодня в России федеральным законом "Об охране здоровья граждан от воздействия окружающего табачного дыма и последствий потребления табака" заложена комплексная нормативно-правовая база, обеспечивающая системную реализацию антитабачной политики. Однако важно понимать, что и табачная индустрия не стоит на месте и выводит на рынок новые продукты, иногда смертельно опасные, например, печально известные так называемы снюсы. Поэтому важно, чтобы и антитабачные меры постоянно развивались, формируя адекватный ответ на новые вызовы табачной эпидемии", - отметил член Центрального штаба ОНФ, депутат Госдумы Николай Говорин, слова которого приводит пресс-служба.

По данным Всемирной организации здравоохранения, от курения ежегодно умирают более 8 млн человек. Более 7 млн смертельных случаев приходится на потребителей табака и более 1,2 млн - на некурящих людей, подвергавшихся воздействию вторичного табачного дыма. В России сейчас около трети населения являются курильщиками.

Создание нормативно-правовых актов по борьбе с курением, избыточным употреблением алкоголя и другими факторами риска развития заболеваний Минздрав России осуществляет в рамках федерального проекта "Укрепление общественного здоровья", включенного в национальный проект "Демография". Мотивация россиян к здоровому образу жизни, их отказ от вредных привычек позволит снизить заболеваемость и смертность от всех основных причин, в том числе смертность населения трудоспособного возраста. Снижение этого показателя до 350 случаев на 100 тыс. населения запланировано в нацпроекте "Здравоохранение".

Все о национальных проектах — на портале "Будущее России. Национальные проекты"
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