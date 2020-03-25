Опрос: каждый третий родитель считает неблагоприятным для учебы детей переход на удаленку

МОСКВА, 25 марта. /ТАСС/. Почти половина родителей положительно отреагировала на переход школ на дистанционное обучение, однако порядка 32% убеждены, что интерес детей к учебе снизится в результате удаленной учебы, а каждый пятый - что и вовсе пропадет. Таковы результаты опроса онлайн-школы Skyeng, которые имеются в распоряжении ТАСС.

"Большинство родителей (49%) положительно отреагировали на необходимость перехода к дистанционному обучению. Почти четверть респондентов (24%) с небольшим сомнением, но все же положительно отнеслись к онлайн-обучению детей в домашних условиях", - говорится в результатах опроса.

Нейтрально к удаленной учебе относятся 9% опрошенных, негативно - порядка 18%.

При этом 32% родителей убеждены, что дистанционное обучение снизит интерес детей к учебе. Больше трети (34%) считают, что дистанционный формат никак не отразится на успехах детей, а каждый пятый (21%) - что интерес к учебе снизится существенно.

Согласно результатам опроса, возможность ребенка самостоятельно планировать время учебы при дистанционном обучении была выбрана самым значимым фактором положительного влияния (32% ответов). На втором месте (28%) - онлай-контроль учителя за выполнением заданий. Почти каждый четвертый (24%) родитель отметил, что детям нравятся гаджеты, поэтому современный способ получения образования в онлайн-режиме может повысить их мотивацию к учебе, а каждый пятый (21%) - разнообразие форматов учебных материалов (аудио, видео, тексты и т.д.). Родительский контроль за процессом обучения детей в домашних условиях занял пятое место (20%) среди факторов, которые могут положительно повлиять на мотивацию ребенка к учебе во время домашнего онлайн-обучения.

Опрос проводился с 10 по 22 марта среди 1400 родителей учеников школ во всех округах России.