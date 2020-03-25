{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Распространение коронавируса нового типа

Опрос: каждый третий родитель считает неблагоприятным для учебы детей переход на удаленку

По данным опроса онлайн-школы Skyeng, порядка 32% убеждены, что интерес детей к учебе снизится в результате удаленной учебы

МОСКВА, 25 марта. /ТАСС/. Почти половина родителей положительно отреагировала на переход школ на дистанционное обучение, однако порядка 32% убеждены, что интерес детей к учебе снизится в результате удаленной учебы, а каждый пятый - что и вовсе пропадет. Таковы результаты опроса онлайн-школы Skyeng, которые имеются в распоряжении ТАСС.

На эту тему
Все о коронавирусе: подборка актуальных материалов

"Большинство родителей (49%) положительно отреагировали на необходимость перехода к дистанционному обучению. Почти четверть респондентов (24%) с небольшим сомнением, но все же положительно отнеслись к онлайн-обучению детей в домашних условиях", - говорится в результатах опроса.

Нейтрально к удаленной учебе относятся 9% опрошенных, негативно - порядка 18%.

При этом 32% родителей убеждены, что дистанционное обучение снизит интерес детей к учебе. Больше трети (34%) считают, что дистанционный формат никак не отразится на успехах детей, а каждый пятый (21%) - что интерес к учебе снизится существенно.

Согласно результатам опроса, возможность ребенка самостоятельно планировать время учебы при дистанционном обучении была выбрана самым значимым фактором положительного влияния (32% ответов). На втором месте (28%) - онлай-контроль учителя за выполнением заданий. Почти каждый четвертый (24%) родитель отметил, что детям нравятся гаджеты, поэтому современный способ получения образования в онлайн-режиме может повысить их мотивацию к учебе, а каждый пятый (21%) - разнообразие форматов учебных материалов (аудио, видео, тексты и т.д.). Родительский контроль за процессом обучения детей в домашних условиях занял пятое место (20%) среди факторов, которые могут положительно повлиять на мотивацию ребенка к учебе во время домашнего онлайн-обучения.

Опрос проводился с 10 по 22 марта среди 1400 родителей учеников школ во всех округах России.

Теги
РоссияРаспространение коронавируса нового типа
Реклама на ТАСС
Распространение коронавируса нового типа
Число инфицированных коронавирусом в Таиланде достигло 934
Власти за сутки зарегистрировали 107 новых случаев заражения
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС