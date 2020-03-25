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Распространение коронавируса нового типа

Лайнер Diamond Princess очищен от коронавируса

У 712 пассажиров лайнера было выявлено заражение, 10 человек скончались в японских госпиталях

ТОКИО, 25 марта. /ТАСС/. Дезинфекционные работы завершены на американском круизном лайнере Diamond Princess, на борту которого произошла массовая вспышка нового коронавируса, сопровождавшаяся заболеваниями и гибелью пассажиров и членов команды. В среду судно покинет японский порт Иокогама, где оно находилось в карантине, сообщила администрация этого города, передает информационное агентство Kyodo.

Diamond Princess совершал круиз по морям у Юго-Восточной Азии, Китая и Японии. Заражение пневмонией нового типа было выявлено у одного из его пассажиров, гражданина КНР, который сошел на берег в Гонконге. После этого лайнер с 4 февраля был поставлен в карантин в Иокогаме, у него на борту находились около 3700 пассажиров и членов команды, в том числе граждане РФ. У 712 из них было выявлено заражение, 10 человек скончались в японских госпиталях.

Десять заболевших находятся и сейчас в тяжелом состоянии. Никто из российских граждан не пострадал.

Пассажиры, у которых не было выявлено заражение, после карантина покинули судно, эвакуация была завершена 1 марта. После этого лайнер подвергся дезинфекции, успешное завершение которой в среду подтвердили японские карантинные органы.

Теги
ЯпонияРаспространение коронавируса нового типа
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