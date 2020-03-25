{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Распространение коронавируса нового типа

В Челябинской области подтверждены четыре новых случая заражения коронавирусом

Таким образом, всего на территории региона пятеро инфицированных

ЧЕЛЯБИНСК, 25 марта. /ТАСС/. Федеральная лаборатория "Вектор" в Новосибирске подтвердила результаты первичных анализов, согласно которым новым коронавирусом заразились еще четыре жителя Челябинской области, сообщила в среду журналистам первый заместитель губернатора региона Ирина Гехт.

На эту тему
Все о коронавирусе: подборка актуальных материалов

"Сегодня ночью мы получили подтверждение в отношении четырех граждан. <…> Это семья: муж, жена, дочь, бабушка", - сказала она. Таким образом, на территории региона уже пятеро инфицированных новым коронавирусом. Все вновь заразившиеся госпитализированы.

Областной минздрав 21 марта сообщил, что в Челябинской области выявлен первый человек с коронавирусной инфекцией. Пациент находится в изоляции под постоянным медицинским наблюдением. Болезнь протекает в легкой форме.

Вспышка вызываемого новым коронавирусом заболевания была зафиксирована в конце 2019 года в Центральном Китае, позднее распространилась более чем на 150 стран и была признана Всемирной организацией здравоохранения пандемией. Согласно последним данным, в мире заразились свыше 403 тыс. человек, зафиксировано более 18 тыс. смертельных исходов. В России зарегистрированы 495 случаев заражения, 22 человека вылечились и выписаны из больниц. Правительство запустило ресурс стопкоронавирус.рф для информирования о ситуации в стране.

Теги
РоссияЧелябинская областьРаспространение коронавируса нового типа
Реклама на ТАСС
Распространение коронавируса нового типа
Россияне доставлены с филиппинских островов в город Себу для дальнейшего вылета в Россию
В списке на вывоз с Филиппин 497 россиян
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС