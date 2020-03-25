В Челябинской области подтверждены четыре новых случая заражения коронавирусом

ЧЕЛЯБИНСК, 25 марта. /ТАСС/. Федеральная лаборатория "Вектор" в Новосибирске подтвердила результаты первичных анализов, согласно которым новым коронавирусом заразились еще четыре жителя Челябинской области, сообщила в среду журналистам первый заместитель губернатора региона Ирина Гехт.

"Сегодня ночью мы получили подтверждение в отношении четырех граждан. <…> Это семья: муж, жена, дочь, бабушка", - сказала она. Таким образом, на территории региона уже пятеро инфицированных новым коронавирусом. Все вновь заразившиеся госпитализированы.

Областной минздрав 21 марта сообщил, что в Челябинской области выявлен первый человек с коронавирусной инфекцией. Пациент находится в изоляции под постоянным медицинским наблюдением. Болезнь протекает в легкой форме.

Вспышка вызываемого новым коронавирусом заболевания была зафиксирована в конце 2019 года в Центральном Китае, позднее распространилась более чем на 150 стран и была признана Всемирной организацией здравоохранения пандемией. Согласно последним данным, в мире заразились свыше 403 тыс. человек, зафиксировано более 18 тыс. смертельных исходов. В России зарегистрированы 495 случаев заражения, 22 человека вылечились и выписаны из больниц. Правительство запустило ресурс стопкоронавирус.рф для информирования о ситуации в стране.