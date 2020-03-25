В Южной Корее более 40% заразившихся коронавирусом выздоровели

ТАСС, 25 марта. Число случаев заражения коронавирусом нового типа в Республике Корея составляет 9137, при этом 3730 (40,8%) человек из них поправились и выписались из больниц. Об этом в среду сообщает агентство Yonhap со ссылкой на Корейский центр контроля и профилактики заболеваний при министерстве здравоохранения страны.

Медики предполагают, что вскоре ежедневно сотни выздоровевших пациентов будут покидать медучреждения. По их данным, у 80% заразившихся отмечались легкие симптомы болезни, из-за чего не было необходимости в интенсивной терапии.

Агентство Yonhap отмечает, что процент смертности по состоянию на вторник в Республике Корея держится на довольно низком уровне - 1,38% от числа всех заразившихся, что ниже, чем средний мировой показатель - 4,9%, опубликованный Всемирной организацией здравоохранения. С начала распространения инфекции в Южной Корее умерли 127 человек.