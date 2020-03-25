{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Распространение коронавируса нового типа
Обновлено 

Роспотребнадзор получит 1,4 млрд рублей на разработку средств для диагностики коронавируса

Кабмин выделит деньги из резервного фонда
Описание
© Игорь Онучин/ТАСС

МОСКВА, 25 марта. /ТАСС/. Правительство постановило выделить Роспотребнадзору 1,4 млрд рублей на разработку средств профилактики и диагностики новой коронавирусной инфекции. Соответствующее распоряжение опубликовано на сайте кабмина в среду.

На эту тему
Все о коронавирусе: подборка актуальных материалов

"Выделить Роспотребнадзору из резервного фонда правительства Российской Федерации в 2020 году бюджетные ассигнования в размере 1400000 тыс. рублей на выполнение работ по разработке средств профилактики и диагностики новой коронавирусной инфекции", - говорится в документе.

Доклад в правительство об использовании средств должен быть предоставлен до 1 февраля 2021 года.

Теги
РоссияРаспространение коронавируса нового типа
Реклама на ТАСС
"Мосводоканал" подал иск к театру "Сатирикон" о взыскании 18,7 млн рублей
Также на рассмотрении суда находится иск Росимущества к театру на 287 млн рублей
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС