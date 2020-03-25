Роспотребнадзор получит 1,4 млрд рублей на разработку средств для диагностики коронавируса

МОСКВА, 25 марта. /ТАСС/. Правительство постановило выделить Роспотребнадзору 1,4 млрд рублей на разработку средств профилактики и диагностики новой коронавирусной инфекции. Соответствующее распоряжение опубликовано на сайте кабмина в среду.

Все о коронавирусе: подборка актуальных материалов

На эту тему

"Выделить Роспотребнадзору из резервного фонда правительства Российской Федерации в 2020 году бюджетные ассигнования в размере 1400000 тыс. рублей на выполнение работ по разработке средств профилактики и диагностики новой коронавирусной инфекции", - говорится в документе.

Доклад в правительство об использовании средств должен быть предоставлен до 1 февраля 2021 года.