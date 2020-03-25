Хайнань создал специальную комиссию для повышения эффективности системы здравоохранения

ХАЙКОУ /Китай/, 25 марта. /ТАСС/. Южнокитайский остров Хайнань создал специальную комиссию, которая займется вопросами повышения эффективности местной системы здравоохранения на фоне распространения пандемии нового коронавируса в мире. Об этом говорится в распространенном заявлении администрации провинции.

Согласно решению властей, комиссия по оказанию содействия движению "Здоровый Хайнань" будет состоять из представителей руководящего звена целого ряда ведомств и осуществлять деятельность во всех городах и уездах провинции. Ее возглавит вице-губернатор Ван Лу. "Новый орган займется проработкой ведущих рекомендаций, касающихся предотвращения и лечения серьезных массовых заболеваний, будет уделять внимание вопросам образования в сфере здравоохранения, обеспечению ее развития", - отмечается в документе.

Как уточняется в заявлении, комиссия должна корректировать цели и меры, предпринимаемые для повышения уровня защиты населения в ответ на риски распространения опасных заболеваний. Канцелярия нового подразделения войдет в состав комитета по вопросам гигиены и здравоохранения острова.

Хайнань считается одним из наиболее благополучных регионов материкового Китая с наименьшим риском возникновения повторной вспышки нового коронавируса. На острове нет ни одного инфицированного. Провинция восстановила регулярную работу общественного транспорта и большинства компаний. В то же время местная администрация продолжает жестко контролировать въездной пассажиропоток, обеспечивая его безопасность.