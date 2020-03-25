Жертв и разрушений после ощутимого землетрясения на Камчатке нет

ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 25 марта. /ТАСС/. Оперативные группы МЧС завершили обследование социально значимых зданий и домов в районах Камчатки, где в среду произошло ощутимое землетрясение. Жертв и разрушений нет. Об этом сообщается на официальном сайте ГУ МЧС России по Камчатскому краю.

"Спасателями был произведен осмотр социально значимых объектов и жилых зданий. Организованно взаимодействие с руководителями потенциально опасных объектов, с дежурно-диспетчерскими службами. Жертв и разрушений в результате землетрясения нет. Социального напряжения среди населения нет. Объекты ЖКХ работают в штатном режиме", - отмечается в сообщении.

Подземные толчки зафиксировали в 14:49 по местному времени (05:49 мск). В Петропавловске-Камчатском ощущались подземные толчки силой до 5 баллов. Эпицентр землетрясения находился в 228 км от Северо-Курильска, его очаг залегал на глубине 50 км в Тихом океане. Приборы cейсмостанции "Петропавловск" камчатского филиала Геофизической службы РАН зарегистрировали уже семь афтершоков магнитудой от 3,7 до 5. Эти подземные толчки на Камчатке не ощущались.

Магнитуда землетрясения - это величина, характеризующая энергию, выделившуюся при сейсмическом событии. Ее часто путают со шкалой оценки интенсивности землетрясения в баллах (по 12-балльной системе), которая характеризует силу воздействия подземного толчка на людей, предметы, строения и природные объекты.