В Китае мужчина умер от хантавируса

ПЕКИН, 25 марта /ТАСС/. В Китае пассажир автобуса умер от хантавируса. Как сообщило в среду Центральное телевидение Китая, причиной смерти стала лихорадка, вызванная инфицированием вирусом типа хантаан, носителем которого являются грызуны.

Инцидент произошел 23 марта в автобусе, перевозившем сотрудников одного из пищевых предприятий из провинции Юньнань в Шаньдун. Следовавший в том же транспортном средстве медицинский работник выявил недомогание у одного из пассажиров и вызвал скорую помощь. Прибывшие на место врачи диагностировали у мужчины, а также еще двух пассажиров и одного из водителей автобуса жар и отвезли их в больницу. Медики предполагали, что пациенты инфицированы коронавирусом нового типа и сделали им соответствующие тесты, однако они дали отрицательные результаты.

Спустя три часа после госпитализации почувствовавший недомогание пассажир, несмотря на усилия врачей, умер. Тестирование на другие возбудители заболеваний дало положительный результат на вирус хантаан.

После этого медики приняли решение организовать тестирование на хантавирус для всех следовавших с погибшим пассажиров и водителей автобуса. О его результатах пока не сообщается.

Вирус типа хантаан является одним из главных возбудителей геморрагической лихорадки с почечным синдромом, среди других его симптомов - гематурия (кровь в моче), кровоточивость и токсикоз. Вирус был впервые обнаружен в 1970-х годах и назван так в честь названия реки, где была поймана мышь, у которой он был выявлен. Основными переносчиками вируса являются грызуны. Случаев передачи этого возбудителя от человека к человеку не зафиксировано.