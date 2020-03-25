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"Мосводоканал" подал иск к театру "Сатирикон" о взыскании 18,7 млн рублей

Также на рассмотрении суда находится иск Росимущества к театру на 287 млн рублей

МОСКВА, 25 марта. /ТАСС/. Арбитражный суд Москвы зарегистрировал иск АО "Мосводоканал" к театру "Сатирикон". Компания намерена взыскать около 18,7 млн рублей, следует из информации в картотеке арбитражных дел.

Исковое заявление поступило 24 марта, суд пока не принял его к производству.

20 марта Арбитражный суд Москвы прекратил производство по иску Московской объединенной энергетической компании (МОЭК) к московскому театру "Сатирикон", так как театр погасил задолженность в размере 11 млн рублей. Суд оставил без движения другой иск МОЭК к театру о взыскании задолженности в сумме около 4,9 млн рублей.

На рассмотрении суда находится также иск Росимущества к "Сатирикону" - на 287 млн рублей.

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