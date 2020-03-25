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Распространение коронавируса нового типа

Фонды Alibaba и Джека Ма доставили в Россию медицинские товары для борьбы с коронавирусом

Речь идет о масках, тестах на наличие инфекции и защитной одежде

ТАСС, 25 марта. Благотворительный фонд Alibaba и Фонд Джека Ма, созданные основателем технологической компании Alibaba Group Джеком Ма, передали груз медицинских товаров Российской Федерации для борьбы с эпидемией коронавируса в стране, говорится в сообщении Благотворительного фонда Alibaba (Alibaba Foundation).

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"Чартерный рейс прибыл в Москву из Ханчжоу сегодня (24 марта). Специальный груз включает в себя медицинские маски, тесты на коронавирус, защитную одежду. Координацией и подготовкой доставки, а также сбором груза занималась логистическая компания Cainiao Network (Alibaba Group)", - говорится в сообщении.

Тесты на коронавирус прошли сертификацию в Китае, рекомендованы к использованию в других странах и позволяют существенно ускорить выявление заболевших.

Отправка рейса в Россию организована фондами в рамках оказания помощи странам и регионам, которые затронуты эпидемией COVID-19. Эти инициативы включают в себя поставку различных видов медикаментов в Китай, Юго-Восточную Азию, США, страны ЕС (Италию, Бельгию, Францию, Словению, Испанию), а также в Африку. Фонды финансируют исследования и разработки для лечения коронавируса в Китае, в Институте инфекции и иммунитета им. Питера Доэрти (Австралия) и Колумбийском университете (США). Фонды также опубликовали обучающую брошюру с деталями по борьбе с коронавирусом на основе исследований, проведенных в китайских университетах и медицинских организациях.

В феврале 2020 года российские партнеры Фонда Джека Ма, в числе которых сеть клиник "Будь Здоров" страховой компании "Ингосстрах", помогли организовать срочную доставку необходимых медицинских товары в Китай для борьбы с эпидемией COVID-19 в Ухане.

О Фондах

Фонд Джека Ма был создан Джеком Ма, основателем Alibaba Group, 15 декабря 2014 года. Он специализируется на вопросах образования, предпринимательства, женского лидерства и охраны окружающей среды.

Фонд Alibaba создан в декабре 2011 года. Его задача - создание культуры, которая будет побуждать людей активно заниматься благотворительностью и вносить посильный вклад в развитие общества и защиту природы. Ключевые аспекты финансирования включают в себя охрану водных ресурсов, повышение осведомленности об окружающей среде и развитие организаций, которые направлены на защиту экологии. Alibaba Group стремится постоянно выделять часть своего годового дохода в Фонд Alibaba.

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