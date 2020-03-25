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Распространение коронавируса нового типа

Песков попросил врачей уничтожить телефон после съемки Путина в Коммунарке

Как пояснил пресс-секретарь главы государства, это нужно для того, "чтобы не подвергать президента риску"
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков Михаил Метцель/ТАСС
Описание
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
© Михаил Метцель/ТАСС

МОСКВА, 25 марта. /ТАСС/. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков во время посещения главой государства больницы в Коммунарке, куда отправляют людей с подозрением на коронавирус, попросил одну из сотрудниц медучреждения снять Владимира Путина на телефон, а затем уничтожить устройство. Видео беседы, в которой Песков дает инструкции медику, опубликовал Life в своем Telegram-канале.

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"По Telegram надо отправить, там один только контакт - Дима. Телефон оставляете себе и потом уничтожаете", - сказал ей пресс-секретарь, держа в руках аппарат белого цвета. Песков пояснил, что к такому шагу было решено прибегнуть, "чтобы не подвергать президента риску". "Не было времени ждать дезинфекции", - сказал он.

Позднее Life опубликовал и видео, снятое на выданный сотруднице больницы телефон. В кадре - встреча Путина с одним из пациентов - Дмитрием Гаркави. Путин поинтересовался самочувствием заболевшего, а сопровождавший главу государства главврач Денис Проценко пояснил, что Дмитрий уже идет на поправку и будет выписан после проведения двух тестов на вирус, которые покажут отрицательный результат.

Теги
Путин, Владимир ВладимировичРоссияПесков, Дмитрий СергеевичРаспространение коронавируса нового типа
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