КРАСНОЯРСК, 25 марта. Медики в Красноярском крае зафиксировали четыре новых случая заражения коронавирусом. Об этом в среду сообщила пресс-служба правительства региона со ссылкой на вице-премьера края Алексея Подкорытова.

Правительство края 17 марта ввело режим повышенной готовности в регионе в связи с распространением COVID-19.

"Медики подтвердили 4 новых случая заражения, за все время эпидемии COVID-19 обнаружен у 9 жителей края, 3 пациента из числа госпитализированных выписаны после выздоровления. Все пациенты с коронавирусом тщательно изолированы, находятся в специальных условиях и опасности не представляют", - цитирует пресс-служба слова Подкорытова.

Вспышка вызываемого новым коронавирусом заболевания была зафиксирована в конце 2019 года в Центральном Китае, позднее распространилась более чем на 150 стран и была признана Всемирной организацией здравоохранения пандемией. Согласно последним данным, в мире заразились свыше 403 тыс. человек, зафиксировано более 18 тыс. смертельных исходов. В России зарегистрировано 495 случаев заражения, 22 человека вылечились и выписаны из больниц. Правительство запустило ресурс стопкоронавирус.рф для информирования о ситуации в стране.