Мишустин поздравил работников сферы культуры с профессиональным праздником

МОСКВА, 25 марта. /ТАСС/. Премьер-министр Михаил Мишустин поздравил работников российской культуры с профессиональным праздником. Телеграмма опубликована в среду на сайте кабмина.

"Сегодня мы чествуем всех, кто своим талантом, трудом, энергией создает ценности российской культуры, сохраняет национальные традиции и промыслы, памятники истории, архитектуры, книжные раритеты. Благодаря вам жизнь каждого человека становится интереснее, насыщеннее, многограннее", - отметил Мишустин.

Глава правительства также привел цитату советского и российского филолога и искусствоведа Дмитрия Лихачева. "Не должно быть слепых к красоте, глухих к слову и настоящей музыке, черствых к добру, беспамятных к прошлому. А для этого нужны знания, нужна интеллигентность, дающаяся культурой", - писал ученый.

Премьер отметил, что сфера культуры является одним из приоритетов государственной политики, поэтому правительство будет и далее способствовать тому, чтобы в регионах и небольших населенных пунктах каждый житель мог приобщаться к искусству.

"Хочу поблагодарить вас за преданность и любовь к своему делу. За то, что в это непростое время вы находите способы, чтобы еще больше людей могло в онлайн-режиме посещать выставки, спектакли, концертные залы и библиотеки", - добавил он.

День работника культуры - профессиональный праздник работников этой сферы в РФ. Отмечается ежегодно 25 марта, не является выходным днем. Был установлен указом президента России Владимира Путина от 27 августа 2007 года по предложению министра культуры и массовых коммуникаций Александра Соколова. К тому времени этот праздник уже отмечался во многих регионах страны, однако не имел единой даты.