Минобрнауки рассматривает возможность частично перенести госэкзамены в вузах в онлайн

МОСКВА, 25 марта. /ТАСС/. Минобрнауки РФ прорабатывает возможность частично перенести итоговую аттестацию студентов в 2020 году в дистанционный формат в целях профилактики коронавируса. Об этом заявил в среду журналистам министр науки и высшего образования РФ Валерий Фальков.

"Сейчас внимательно анализируем ситуацию с тем, как организовать итоговую аттестацию, потому что есть преддипломные практики, они являются важнейшей частью учебного процесса, и часть этих практик невозможно организовать онлайн. С другой стороны, сама итоговая аттестация - очень важный момент в формировании личности и в оценке, насколько готов и заслуживает выпускник того, чтобы называться специалистом. Мы сейчас смотрим, в каких ситуациях мы сможем перейти на дистанционный формат, а в каких ситуациях все-таки с соблюдением мер предосторожности, может быть, будут организованы в смешанном формате такого рода аттестации", - сказал Фальков.