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Распространение коронавируса нового типа

Китай направил в Италию новую группу медиков для помощи в борьбе с коронавирусом

Они будут работать преимущественно в центральной области Италии Тоскане

ТАСС, 25 марта. Китай направил в Италию третью группу медицинских специалистов в составе 14 человек для оказания помощи в борьбе с новым коронавирусом, сообщило в среду агентство Синьхуа.

В составе группы - эксперты в области инфекционных заболеваний, пульмоналогии и традиционной китайской медицины, медработники, специализирующиеся на интенсивной терапии, и медсестры. Эта группа медиков из КНР будет работать преимущественно в центральной области Италии Тоскане. Вместе с командой врачей к вечеру среды в Италию будет доставлено 8 тонн медицинского оборудования и профилактических средств, уточняет агентство.

Ранее из Китая в Италию было направлено 22 специалиста в области здравоохранения и около 22 тонн медицинского оборудования и защитных средств для борьбы с коронавирусом.

С начала пандемии в Италии общее число инфицированных коронавирусом превысило 69 тыс. человек, из них 6820 скончались, более 8,3 тыс. излечились.

Теги
ИталияРоссияРаспространение коронавируса нового типа
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