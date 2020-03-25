Путин поздравил режиссера Александра Прошкина с юбилеем

МОСКВА, 25 марта. /ТАСС/. Президент Владимир Путин поздравил народного артиста РФ режиссера Александра Прошкина с 80-летием. Телеграмма опубликована в среду на сайте Кремля.

"За годы вдохновенного, неустанного труда вам - одаренному режиссеру и сценаристу - удалось реализовать немало ярких, неординарных творческих идей и замыслов. Ваши работы снискали заслуженное признание почитателей киноискусства и по праву отмечены высокими национальными и международными профессиональными наградами", - отметил глава государства.

Путин пожелал режиссеру здоровья, благополучия и всего наилучшего.

Александр Прошкин - российский режиссер, народный артист РФ (1995). Поставил фильмы "Стратегия риска", "Михайло Ломоносов", "Холодное лето пятьдесят третьего…" (Государственная премия СССР; 1989) и другие.