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Путин поздравил режиссера Александра Прошкина с юбилеем

Президент пожелал режиссеру здоровья и благополучия

МОСКВА, 25 марта. /ТАСС/. Президент Владимир Путин поздравил народного артиста РФ режиссера Александра Прошкина с 80-летием. Телеграмма опубликована в среду на сайте Кремля.

"За годы вдохновенного, неустанного труда вам - одаренному режиссеру и сценаристу - удалось реализовать немало ярких, неординарных творческих идей и замыслов. Ваши работы снискали заслуженное признание почитателей киноискусства и по праву отмечены высокими национальными и международными профессиональными наградами", - отметил глава государства.

Путин пожелал режиссеру здоровья, благополучия и всего наилучшего.

Александр Прошкин - российский режиссер, народный артист РФ (1995). Поставил фильмы "Стратегия риска", "Михайло Ломоносов", "Холодное лето пятьдесят третьего…" (Государственная премия СССР; 1989) и другие.

Теги
Путин, Владимир ВладимировичРоссия
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