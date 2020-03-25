Совет Федерации назначил Петрову, Хомчика и Давыдова зампредами Верховного суда

МОСКВА, 25 марта. /ТАСС/. Совет Федерации на пленарном заседании в среду принял решения переназначить Владимира Давыдова, Владимира Хомчика и Татьяну Петрову на должности заместителей председателя Верховного суда (ВС) РФ.

Соответствующие представления президента поступили в Совет Федерации 19 марта.

Сенаторы одобрили назначение Владимира Давыдова заместителем председателя ВС РФ - председателем судебной коллегии по уголовным делам, Владимира Хомчика - заместителем председателя ВС РФ - председателем судебной коллегии по делам военнослужащих, Татьяны Петровой - заместителем председателя ВС РФ - председателем судебной коллегии по административным делам.

Как отметил глава комитета СФ по конституционному законодательству и госстроительству Андрей Клишас, в Совете Федерации хорошо знают всех представленных кандидатов, которые в настоящее время занимают эти должности, так как они часто принимают участие в различных мероприятиях в верхней палате.

Согласно Конституции РФ, Совет Федерации рассматривает вопрос о назначении на должность председателя Верховного суда РФ и его заместителей по представлению главы государства.