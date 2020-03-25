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Умышленное заражение коронавирусом квалифицируют как терроризм или диверсию

Как отмечается, депутатский законопроект об ужесточении ответственности за нарушение санитарно-эпидемиологических правил касается лишь случаев, произошедших по неосторожности
Описание
© Валерий Шарифулин/ТАСС

МОСКВА, 25 марта. /ТАСС/. Депутатский законопроект об ужесточении ответственности за нарушение санитарно-эпидемиологических правил, внесенный в Госдуму в среду, касается лишь случаев, произошедших по неосторожности. Умышленное же заражение, повлекшее смерть одного или более лиц, будет в зависимости от умысла квалифицироваться как терроризм, хулиганство или диверсия, сообщила пресс-служба профильного думского комитета по госстроительству и законодательству.

"В законопроекте речь идет о смертельных последствиях, которые возникли именно по неосторожности. Если же имело место умышленное причинение смерти одного и более лиц в результате преднамеренного нарушения санитарно-эпидемиологических правил, то такое деяние в зависимости от умысла будет квалифицироваться как терроризм, хулиганство или диверсия (ст. 205, 213, 281 УК РФ)", - говорится в сообщении.

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РоссияРаспространение коронавируса нового типа
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