Умышленное заражение коронавирусом квалифицируют как терроризм или диверсию

МОСКВА, 25 марта. /ТАСС/. Депутатский законопроект об ужесточении ответственности за нарушение санитарно-эпидемиологических правил, внесенный в Госдуму в среду, касается лишь случаев, произошедших по неосторожности. Умышленное же заражение, повлекшее смерть одного или более лиц, будет в зависимости от умысла квалифицироваться как терроризм, хулиганство или диверсия, сообщила пресс-служба профильного думского комитета по госстроительству и законодательству.

"В законопроекте речь идет о смертельных последствиях, которые возникли именно по неосторожности. Если же имело место умышленное причинение смерти одного и более лиц в результате преднамеренного нарушения санитарно-эпидемиологических правил, то такое деяние в зависимости от умысла будет квалифицироваться как терроризм, хулиганство или диверсия (ст. 205, 213, 281 УК РФ)", - говорится в сообщении.