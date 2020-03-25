Мишустин пообещал строго наказывать губернаторов за недостатки в борьбе с коронавирусом

МОСКВА, 25 марта. /ТАСС/. Власти регионов будут строго наказаны в случае недостаточного внимания к организации больничных мест для зараженных коронавирусом. Об этом заявил в среду премьер-министр РФ Михаил Мишустин на заседании президиума Координационного совета по борьбе с распространением коронавируса.

По его словам, власти регионов должны провести необходимую работу, чтобы быть готовыми оперативно организовать больничные места для всех, кто заразится коронавирусом.

"Если губернатор или профильный министр не уделяет этой работе достаточно внимания, мы будем принимать меры и очень строго наказывать. Пренебрегать здоровьем людей в такой опасный период недопустимо", - сказал Мишустин.

Премьер также поручил увеличить количество коек в больницах для лечения зараженных, а губернаторам до 27 марта - доложить в правительство о количестве коек.

"Я поручил увеличить в медицинских учреждениях каждого региона количество инфекционных коек, где в случае необходимости можно будет размещать больных коронавирусной инфекцией", - сказал Мишустин.

Мишустин отметил, что вице-премьер Татьяна Голикова дала Росздравнадзору поручение проверить медицинские организации, на базе которых планируется организовать новые инфекционные койки. Он напомнил, что во вторник Минздравом были утверждены требования по числу необходимых мест в больницах и их оснащению. Соответствующая информация была доведена до губернаторов всех регионов. Мишустин подчеркнул, что Росздравнадзор должен проверить и доложить координационному совету о проведенной регионами работе в этой сфере.

Средства из резервного фонда правительства

Премьер-министр напомнил, что подписал распоряжение о выделении Роспотребнадзору из резервного фонда правительства 1,4 млрд рублей на расширение работы по созданию вакцин, а также на тестирование и выбор эффективных лекарств. Он отметил, что этой работой будет заниматься Государственный научный центр вирусологии и биотехнологии "Вектор". Мишустин также заверил, что создание тест-систем будет продолжено. Часть из этих средств получит НИИ "Микроб". "Конечно, мы направим часть этой суммы в сеть лабораторных учреждений Роспотребнадзора на более обширное проведение диагностики новой коронавирусной инфекции у заболевших", - добавил он.

Мишустин поручил главе Минфина РФ Антону Силуанову проконтролировать, чтобы средства были доведены до указанных организаций в течение дня, 25 марта.

В заседании участвуют первый вице-премьер Андрей Белоусов, вице-премьер Дмитрий Григоренко, вице-премьер Татьяна Голикова, министр финансов Антон Силуанов. Приглашен генеральный директор "Аэрофлота" Виталий Савельев.

Ограничение работы ТЦ в регионах

Правительство также подготовит в среду рекомендательный перечень для регионов по ограничениям работы торговых центров.

"Мы сегодня подготовим субъектам РФ рекомендательный перечень ограничений, которые необходимы. Это связано с работой магазинов, больших торговых центров. Руководителям субъектов Федерации их (ограничения) тоже необходимо на своем уровне принять", - сказал премьер.

Вице-премьер РФ Татьяна Голикова во вторник, 24 марта, поручила регионам временно закрыть ночные клубы, кинотеатры, детские игровые комнаты и развлекательные центры, а также запретить курение кальянов в барах и ресторанах. Роспотребнадзору совместно с органами исполнительной власти субъектов поручено контролировать соблюдение этих ограничений.