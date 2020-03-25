Число заразившихся коронавирусом в России выросло до 658

МОСКВА, 25 марта. /ТАСС/. Число заразившихся новой коронавирусной инфекцией в России выросло за последние сутки на 163 и сейчас составляет 658 человек, случаи заражения зафиксированы в 55 регионах страны.

Выздоровело на данный момент 29 человек, заявила в среду вице-премьер России Татьяна Голикова.

"В России на сегодняшний день 658 заболевших в 55 регионах страны. Выздоровело 29 человек. Под наблюдением в рамках самоизоляции находится 112 тыс. человек", - сказала она на заседании президиума Координационного Совета по борьбе с распространением новой коронавирусной инфекции.

Данные по регионам

Согласно данным штаба, новые 163 случая заражения коронавирусом в России зафиксированы в 20 регионах страны:

Москва - 120

Московская область - 6

Республика Крым - 6

Псковская область - 4

Краснодарский край - 4

Оренбургская область - 3

Республика Саха (Якутия) - 3

Тульская область - 2

Республика Коми - 2

Кабардино-Балкарская Республика - 2

Пермский край - 2

Брянская область - 1

Архангельская область - 1

Калининградская область - 1

Ставропольский край - 1

Ростовская область - 1

Республика Башкортостан - 1

Нижегородская область - 1

Пензенская область - 1

Челябинская область - 1

Ранее в оперативном штабе Москвы по контролю и мониторингу за ситуацией по коронавирусу сообщили, что столица перестанет направлять положительные пробы на коронавирус нового типа на подтверждение. Ставить диагноз "коронавирусная инфекция" будут после первой положительной пробы, которую получат в одной из федеральных или городских лабораторий в Москве.

Тестирование

Тестирование на коронавирус с 25 марта смогут проводить две частные лаборатории в Москве и Санкт-Петербурге. "Мы обсудили возможность подключения к тестированию крупных частных медицинских лабораторий. Уже две лаборатории сегодня приступят к тестированию на территориях Москвы и Санкт-Петербурга. Посмотрим, как эта работа будет идти", - сказала Голикова.

Оказание помощи

Создание в медицинских учреждениях специальных мест для заразившихся коронавирусом не должно мешать плановому лечению пациентов, сообщила Голикова.

"Я бы хотела обратить внимание на то, что деятельность медицинских организаций, которые функционируют в плановом режиме, не должна сразу останавливаться. Мы должны параллельно осуществлять работу по вовлечению новых коек для возможности оказания помощи больным, которые инфицированы новой коронавирусной инфекцией", - сказала она.

Кроме того, регионы должны будут определить здания, где будут расположены койки, и докупить необходимое оборудование и средства защиты.

Меры для детских садов

Методические рекомендации об организации в детских садах медосмотров при режиме свободного посещения для предотвращения коронавируса будут направлены в регионы в среду, сообщила Голикова.

"По решению оперативного штаба и Минпросвещения сегодня совместно с Минздравом направить в регионы методические рекомендации о проведении в детских садах любой организационно-правовой формы необходимых мероприятий, направленных на снижение рисков распространения новой коронавирусной инфекции, в том числе об организации медицинского осмотра детей при режиме свободного посещения", - сказала она.