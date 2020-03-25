Число заразившихся коронавирусом в России выросло до 658

МОСКВА, 25 марта. /ТАСС/. Число заразившихся новой коронавирусной инфекцией в России выросло за последние сутки на 163 и сейчас составляет 658 человек, случаи заражения зафиксированы в 55 регионах страны.
Выздоровело на данный момент 29 человек, заявила в среду вице-премьер России Татьяна Голикова.
"В России на сегодняшний день 658 заболевших в 55 регионах страны. Выздоровело 29 человек. Под наблюдением в рамках самоизоляции находится 112 тыс. человек", - сказала она на заседании президиума Координационного Совета по борьбе с распространением новой коронавирусной инфекции.
Данные по регионам
Согласно данным штаба, новые 163 случая заражения коронавирусом в России зафиксированы в 20 регионах страны:
Москва - 120
Московская область - 6
Республика Крым - 6
Псковская область - 4
Краснодарский край - 4
Оренбургская область - 3
Республика Саха (Якутия) - 3
Тульская область - 2
Республика Коми - 2
Кабардино-Балкарская Республика - 2
Пермский край - 2
Брянская область - 1
Архангельская область - 1
Калининградская область - 1
Ставропольский край - 1
Ростовская область - 1
Республика Башкортостан - 1
Нижегородская область - 1
Пензенская область - 1
Челябинская область - 1
Ранее в оперативном штабе Москвы по контролю и мониторингу за ситуацией по коронавирусу сообщили, что столица перестанет направлять положительные пробы на коронавирус нового типа на подтверждение. Ставить диагноз "коронавирусная инфекция" будут после первой положительной пробы, которую получат в одной из федеральных или городских лабораторий в Москве.
Тестирование
Тестирование на коронавирус с 25 марта смогут проводить две частные лаборатории в Москве и Санкт-Петербурге. "Мы обсудили возможность подключения к тестированию крупных частных медицинских лабораторий. Уже две лаборатории сегодня приступят к тестированию на территориях Москвы и Санкт-Петербурга. Посмотрим, как эта работа будет идти", - сказала Голикова.
Оказание помощи
Создание в медицинских учреждениях специальных мест для заразившихся коронавирусом не должно мешать плановому лечению пациентов, сообщила Голикова.
"Я бы хотела обратить внимание на то, что деятельность медицинских организаций, которые функционируют в плановом режиме, не должна сразу останавливаться. Мы должны параллельно осуществлять работу по вовлечению новых коек для возможности оказания помощи больным, которые инфицированы новой коронавирусной инфекцией", - сказала она.
Кроме того, регионы должны будут определить здания, где будут расположены койки, и докупить необходимое оборудование и средства защиты.
Меры для детских садов
Методические рекомендации об организации в детских садах медосмотров при режиме свободного посещения для предотвращения коронавируса будут направлены в регионы в среду, сообщила Голикова.
"По решению оперативного штаба и Минпросвещения сегодня совместно с Минздравом направить в регионы методические рекомендации о проведении в детских садах любой организационно-правовой формы необходимых мероприятий, направленных на снижение рисков распространения новой коронавирусной инфекции, в том числе об организации медицинского осмотра детей при режиме свободного посещения", - сказала она.