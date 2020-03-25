Госсовет Удмуртии отклонил инициативу активистов по проведению референдума в Камбарке

ИЖЕВСК, 25 марта. /ТАСС/. Депутаты Госсовета Удмуртии приняли постановление о том, что предложение инициативной группы по вынесению на республиканский референдум вопроса создания в городе Камбарке комплекса по обработке отходов не отвечает требованиям федерального законодательства. Соответствующее решение депутаты приняли в среду на внеочередной сессии республиканского парламента.

ЦИК Удмуртии ранее несколько раз отказывал активистам в регистрации, однако в декабре 2019 года суд признал одно из таких решений незаконным, и в марте комиссия направила в Госсовет региона ходатайство инициативной группы по проведению республиканского референдума. Группа была намерена рассмотреть два вопроса, один из которых касается создания в Камбарке производственно-технического комплекса по обработке, утилизации и обезвреживанию отходов I и II классов опасности, второй посвящен возможной деятельности по переработке таких отходов в целом на территории региона.

"Вопросы обращения с отходами I и II класса опасности, в том числе вопросы определения мест нахождения объектов обработки, утилизации и обезвреживания и их размещения, отнесены к полномочиям Российской Федерации", - сказал во время сессии председатель постоянной комиссии по государственному строительству и местному самоуправлению Александр Прозоров, отметив, что на республиканский референдум могут быть вынесены только вопросы, находящиеся в ведении региона либо в совместном ведении субъекта и Российской Федерации.

Прозоров также добавил, что "вопросы референдума не исключают множественного толкования". "Поскольку предлагаемые на вынесение на референдум Удмуртской Республики вопросы противоречат федеральному законодательству, фактически противопоставляя ему волю населения Удмуртской Республики, они не могут быть вынесены на референдум", - сказал Прозоров.

За принятие соответствующего постановления проголосовали 39 депутатов, двое проголосовали против, четверо воздержались, 9 депутатов голосовать не стали.

Компания "РосРАО", занимающаяся перепрофилированием завода по уничтожению химоружия в городе Камбарка в объект по обработке и утилизации отходов I и II классов опасности, намерена утилизировать и обезвреживать три группы отходов в республике. По планам компании, к 2023 году на базе объекта по уничтожению химоружия должен появиться комплекс по утилизации и обработке опасных отходов. Согласно постановлению правительства РФ, госзаказчиком является госкорпорация "Росатом", застройщиком - госпредприятие "РосРАО". Предельная стоимость работ ранее оценивалась в 5,1 млрд рублей. Первый вариант технологии по обработке опасных отходов в Камбарке представили в конце 2019 года.