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Распространение коронавируса нового типа
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Глава Минобрнауки призвал вузы перенести весенние сессии

Практику также стоит перенести на более поздние сроки, считает Валерий Фальков

МОСКВА, 25 марта. /ТАСС/. Российским университетам надо воспользоваться опытом ведущих вузов РФ и перенести весенние сессии на более поздний срок. Об этом заявил министр науки и высшего образования Валерий Фальков в среду на заседании рабочей группы по коронавирусу.

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"Я думаю, что там, где сессии надо было организовывать весной, надо использовать опыт ведущих вузов и по возможности перенести", - сказал Фальков. Он добавил, что вузам также стоит готовиться к тому, что итоговая аттестация, скорее всего, будет организована онлайн.

Говоря о производственных практиках студентов, министр отметил, что их следует по возможности также перенести на более поздние сроки.

Ранее Минобрнауки рекомендовало вузам с 16 марта перейти на дистанционное обучение в целях профилактики коронавируса. Руководителям научных и образовательных организаций поручено взять на особый контроль реализацию санитарно-противоэпидемических мероприятий, включая измерение температуры на входе в учреждения. Ведущие вузы открыли бесплатный доступ к онлайн-курсам для студентов.

Теги
РоссияРаспространение коронавируса нового типаФальков, Валерий Николаевич
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