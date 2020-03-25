Депутаты Петербурга поддержали инициативу приравнять собак-помощников к собакам-поводырям

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 25 марта. /ТАСС/. Депутаты Законодательного собрания Санкт-Петербурга предложили на федеральном уровне расширить права владельцев собак-помощников, приравняв таких собак к собакам-поводырям. Инициативу о внесении соответствующих изменений в федеральный закон "О социальной защите инвалидов в РФ" городские парламентарии единогласно поддержали в первом чтении на пленарном заседании в среду.

Собаки-помощники - это специально обученные собаки, помогающие в быту людям с ограниченными возможностями здоровья. Собаки помогают открывать и закрывать двери, приносить вещи, поднимать упавшие предметы, включать и выключать свет и совершать другие действия.

"В настоящее время среди людей с инвалидностью расширяется использование собак-помощников. При этом если относительно собак-проводников в целом можно говорить о понимании гражданами их необходимости для людей, испытывающих серьезные проблемы со зрением, то в отношении собак-помощников на сегодняшний день такое понимание отсутствует, как отсутствует и необходимое правовое регулирование. В целях создания условий для повышения качества жизни людей с инвалидностью предлагается приравнять собак-помощников к собакам-проводникам", - говорится в пояснительной записке к документу.

Как пояснили авторы документа, в настоящее время в федеральном законе прописан только один вид служебных собак - собаки-поводыри, которые помогают незрячим. При этом его действие не распространяется на собак-помощников, владельцы не могут взять их с собой в магазин, аптеку или парк, куда вход с животным запрещен.

"На наш взгляд, статус собак-помощников должен быть приравнен к статусу собак-поводырей. Наличие такого статуса даст возможность владельцам собак-помощников получать компенсацию на содержание своих четвероногих спутников (около 20 тыс. рублей в год), а также проходить с ними на различные объекты инфраструктуры, куда доступ с обычными животными попросту запрещен", - пояснил журналистам один из авторов инициативы, председатель комитета по законодательству петербургского парламента Денис Четырбок.