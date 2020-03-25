{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Депутаты Петербурга поддержали инициативу приравнять собак-помощников к собакам-поводырям

Эти собаки помогают людям с ограниченными возможностями здоровья открывать и закрывать двери, приносить вещи, поднимать упавшие предметы, включать и выключать свет и совершать другие действия

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 25 марта. /ТАСС/. Депутаты Законодательного собрания Санкт-Петербурга предложили на федеральном уровне расширить права владельцев собак-помощников, приравняв таких собак к собакам-поводырям. Инициативу о внесении соответствующих изменений в федеральный закон "О социальной защите инвалидов в РФ" городские парламентарии единогласно поддержали в первом чтении на пленарном заседании в среду.

Собаки-помощники - это специально обученные собаки, помогающие в быту людям с ограниченными возможностями здоровья. Собаки помогают открывать и закрывать двери, приносить вещи, поднимать упавшие предметы, включать и выключать свет и совершать другие действия.

"В настоящее время среди людей с инвалидностью расширяется использование собак-помощников. При этом если относительно собак-проводников в целом можно говорить о понимании гражданами их необходимости для людей, испытывающих серьезные проблемы со зрением, то в отношении собак-помощников на сегодняшний день такое понимание отсутствует, как отсутствует и необходимое правовое регулирование. В целях создания условий для повышения качества жизни людей с инвалидностью предлагается приравнять собак-помощников к собакам-проводникам", - говорится в пояснительной записке к документу.

Как пояснили авторы документа, в настоящее время в федеральном законе прописан только один вид служебных собак - собаки-поводыри, которые помогают незрячим. При этом его действие не распространяется на собак-помощников, владельцы не могут взять их с собой в магазин, аптеку или парк, куда вход с животным запрещен.

"На наш взгляд, статус собак-помощников должен быть приравнен к статусу собак-поводырей. Наличие такого статуса даст возможность владельцам собак-помощников получать компенсацию на содержание своих четвероногих спутников (около 20 тыс. рублей в год), а также проходить с ними на различные объекты инфраструктуры, куда доступ с обычными животными попросту запрещен", - пояснил журналистам один из авторов инициативы, председатель комитета по законодательству петербургского парламента Денис Четырбок.

Теги
РоссияСанкт-Петербург
Реклама на ТАСС
Распространение коронавируса нового типа
Число смертей из-за коронавируса в Иране превысило 2 тыс.
Число заразившихся новым коронавирусом за сутки превысило 2,2 тыс.
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС