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В Верховном суде оценили влияние ограничений в работе судов на сроки рассмотрения дел

Там отметили, что введенные из-за угрозы коронаровируса ограничения не должны привести к нарушению разумных сроков судопроизводства

МОСКВА, 25 марта. /ТАСС/. Введенные из-за угрозы коронаровируса ограничения в работе судов не должны привести к нарушению разумных сроков рассмотрения уголовных дел. Об этом сообщил заместитель председателя Верховного суда - председатель судебной коллегии по уголовным делам Владимир Давыдов, отвечая на вопросы на заседании Совета Федерации в среду.

"Прошло всего несколько дней (с момента действия ограничительных мер в судах - прим. ТАСС), и пока, наверное, трудно говорить о том, как повлияет эта мера на соблюдение разумных сроков судопроизводства, тем более мера пока временная, введена на незначительный период", - заметил Давыдов. Он напомнил, что среди стран - членов Совета Европы у России самые короткие сроки рассмотрения уголовных дел в судах первой инстанции. "Если сравнивать с международной практикой, то в соответствии с докладом Еврокомиссии об оценке эффективности правосудия средний срок рассмотрения дел в государствах - членах Совета Европы по первой инстанции составляет 138 дней. В Российской Федерации - 34 дня, и это лучший показатель среди государств - членов Совета Европы", - сообщил Давыдов.

Он пояснил, что разумные сроки рассмотрения дел "сопряжены с соблюдением конституционных прав граждан на справедливое судебное разбирательство, и в основном все уголовные дела рассматриваются в разумные сроки". Порядка 76% уголовных дел в российских судах рассматривается в срок до 1,5 месяца, 90% - до трех месяцев, а с учетом особо сложных и многоэпизодных дел с большим числом фигурантов 98% всех уголовных дел рассматриваются в судах в срок до одного года. Причем по большинству уголовных дел окончательные решения выносятся судами первой инстанции. "Приговоры мировых судей обжалуются в 8% случаев, приговоры районных судов - в 18% случаев", - отметил Давыдов.

Президиумы Верховного суда и Совета судей РФ из-за коронавируса ввели ограничения в работе судов с 19 марта до 10 апреля. Судам рекомендовано рассматривать только категории дел безотлагательного характера либо дела, рассматриваемые в порядке приказного или упрощенного производства (где решение выносится без присутствия сторон - прим. ТАСС). Ограничен доступ в суды лиц, не являющихся участниками судебных процессов, приостановлен личный прием граждан - документы в суды рекомендовано подавать только через электронные приемные судов или по почте, а при наличии технической возможности судам предложено рассматривать дела с применением видео-конференц-связи.

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