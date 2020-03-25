{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

У Льва Лещенко диагностировали воспаление легких

Артист чувствует себя хорошо
Лев Лещенко Антон Новодережкин/ТАСС
Описание
Лев Лещенко
© Антон Новодережкин/ТАСС

МОСКВА, 25 марта. /ТАСС/. Народный артист РСФСР Лев Лещенко находится в больнице с воспалением легких, певец чувствует себя хорошо. Об этом сообщил ТАСС в среду его друг, продюсер, народный артист РСФСР Владимир Винокур.

78-летний Лев Лещенко и его супруга Ирина 23 марта в связи с плохим самочувствием добровольно легли на обследование в больницу в московском поселке Коммунарка, где находятся пациенты с подозрением на коронавирус. По информации концертного директора Лещенко Олега Дмитриева, артист 12 марта вернулся с гастролей по Канаде и США, соблюдал режим самоизоляции.

"У них воспаление легких, а сейчас с воспалением легких кладут сразу на обследование. Вот их и положили туда [в больницу в Коммунарке], - пояснил Винокур. - Конечно, я с ними на связи. Чувствуют себя шикарно, хотят домой".

Теги
РоссияЛещенко, Лев Валерьянович
Реклама на ТАСС
Депутаты Петербурга поддержали инициативу приравнять собак-помощников к собакам-поводырям
Эти собаки помогают людям с ограниченными возможностями здоровья открывать и закрывать двери, приносить вещи, поднимать упавшие предметы, включать и выключать свет и совершать другие действия
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС