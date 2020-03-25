У Льва Лещенко диагностировали воспаление легких

МОСКВА, 25 марта. /ТАСС/. Народный артист РСФСР Лев Лещенко находится в больнице с воспалением легких, певец чувствует себя хорошо. Об этом сообщил ТАСС в среду его друг, продюсер, народный артист РСФСР Владимир Винокур.

78-летний Лев Лещенко и его супруга Ирина 23 марта в связи с плохим самочувствием добровольно легли на обследование в больницу в московском поселке Коммунарка, где находятся пациенты с подозрением на коронавирус. По информации концертного директора Лещенко Олега Дмитриева, артист 12 марта вернулся с гастролей по Канаде и США, соблюдал режим самоизоляции.

"У них воспаление легких, а сейчас с воспалением легких кладут сразу на обследование. Вот их и положили туда [в больницу в Коммунарке], - пояснил Винокур. - Конечно, я с ними на связи. Чувствуют себя шикарно, хотят домой".