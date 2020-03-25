В кабмине поддержали законопроект об ужесточении ответственности за нарушение карантина

МОСКВА, 25 марта. /ТАСС/. Правительство РФ поддерживает депутатский законопроект о лишении свободы до 7 лет и штрафах за нарушение санитарно-эпидемиологических правил, внесенный в Госдуму в среду, следует из электронной базы данных нижней палаты.

"С учетом сложившейся обстановки и опасности распространения массового заболевания граждан правительством Российской Федерации законопроект поддерживается", - говорится в отзыве кабмина. Замечаний к документу не имеет и Верховный суд РФ.

Согласно законопроекту, нарушение эпидемиологических правил, повлекшее по неосторожности массовое заболевание людей, будет караться штрафом до 1 млн рублей, либо лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет, либо лишением свободы на срок до трех лет. Если такое нарушение привело по неосторожности к смерти человека или было сопряжено с умышленным созданием угрозы массового заболевания людей, речь будет идти о штрафе до 2 млн рублей или лишении свободы до пяти лет. Если оно повлекло за собой по неосторожности смерть двух и более лиц, речь пойдет о лишении свободы на срок до семи лет.

Авторами законопроекта выступили глава комитета по госстроительству и законодательству Павел Крашенинников и спикер Госдумы Вячеслав Володин. Совет Думы проводит в среду внеочередное заседание для оперативного обсуждения этих поправок.