2ГИС создал модель с двумя сценариями распространения коронавируса в России

МОСКВА, 25 марта. /ТАСС/. Картографический сервис 2ГИС разработал математическую модель, которая демонстрирует необходимость социального дистанцирования в крупных городах во время пандемии наподобие коронавируса. Об этом говорится в сообщении компании.

На сайте covid.2gis.ru теперь можно посмотреть, как распространялся бы коронавирус в ряде российских городов при двух сценариях. В обоих вариантах заболевание передается здоровым людям от больных, но с разной скоростью. Первая модель показывает привычную жизнь, без социального дистанцирования: число зараженных растет резко, а врачи с трудом справляются с наплывом пациентов. Вторая модель - соблюдение социальной дистанции, которая позволяет избежать рекордной заболеваемости.

Цель данного эксперимента - показать, что ограничение социальных контактов позволит замедлить распространение вируса и избежать переполнения больниц. В компании при этом подчеркивают, что данные модели показывают влияние вируса, подобного COVID-19, и не являются реальным прогнозом распространения болезни.

На данный момент смоделировать на сайте распространение вируса можно в Москве, Санкт-Петербурге, Казани, Екатеринбурге, Красноярске, Новосибирске, Владивостоке, Челябинске. Помимо математической модели, на covid.2gis.ru отмечаются все случаи заболевания COVID-19 в России, на Украине, в Казахстане и ОАЭ.

В новость внесена правка (13:08 мск) — скорректирован список городов