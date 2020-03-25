{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Распространение коронавируса нового типа

2ГИС создал модель с двумя сценариями распространения коронавируса в России

В первом случае, вирус распространяется очень быстро из-за нежелания людей уменьшать количество контактов, а во втором - этого удается избежать именно благодаря социальному дистанцированию

МОСКВА, 25 марта. /ТАСС/. Картографический сервис 2ГИС разработал математическую модель, которая демонстрирует необходимость социального дистанцирования в крупных городах во время пандемии наподобие коронавируса. Об этом говорится в сообщении компании.

На эту тему
Все о коронавирусе: подборка актуальных материалов

На сайте covid.2gis.ru теперь можно посмотреть, как распространялся бы коронавирус в ряде российских городов при двух сценариях. В обоих вариантах заболевание передается здоровым людям от больных, но с разной скоростью. Первая модель показывает привычную жизнь, без социального дистанцирования: число зараженных растет резко, а врачи с трудом справляются с наплывом пациентов. Вторая модель - соблюдение социальной дистанции, которая позволяет избежать рекордной заболеваемости.

Цель данного эксперимента - показать, что ограничение социальных контактов позволит замедлить распространение вируса и избежать переполнения больниц. В компании при этом подчеркивают, что данные модели показывают влияние вируса, подобного COVID-19, и не являются реальным прогнозом распространения болезни.

На данный момент смоделировать на сайте распространение вируса можно в Москве, Санкт-Петербурге, Казани, Екатеринбурге, Красноярске, Новосибирске, Владивостоке, Челябинске. Помимо математической модели, на covid.2gis.ru отмечаются все случаи заболевания COVID-19 в России, на Украине, в Казахстане и ОАЭ.

В новость внесена правка (13:08 мск) — скорректирован список городов 

Теги
РоссияРаспространение коронавируса нового типа
Реклама на ТАСС
Распространение коронавируса нового типа
Число смертей из-за коронавируса в Иране превысило 2 тыс.
Число заразившихся новым коронавирусом за сутки превысило 2,2 тыс.
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС