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Распространение коронавируса нового типа

МИД РФ занимается ситуацией с вывозом "Победой" россиян из Дубая

Ранее компания сообщила, что авиационные власти ОАЭ запретили ее самолету совершить посадку в аэропорту Дубая, когда самолет уже находился в воздухе

МОСКВА, 25 марта. /ТАСС/. МИД РФ занимается ситуацией с отменой властями ОАЭ разрешения авиакомпании "Победа" совершить рейс для вывоза из Дубая россиян, желающих вернуться домой на фоне эпидемии коронавируса. Об этом сообщили ТАСС в среду в российском дипведомстве.

"Ситуацией занимаемся", - ответили в министерстве на соответствующий вопрос.

Ранее в среду компания сообщила, что авиационные власти ОАЭ запретили самолету "Победы", который совершал заранее согласованный рейс Москва - Дубай, совершить посадку в аэропорту Дубая, когда самолет уже находился в воздухе. В итоге лайнеру пришлось произвести вынужденную посадку в Махачкале. Планировалось, что самолет заберет из Дубая около 190 пассажиров лоукостера для возвращения их в Москву.

Лоукостер обратился в МИД РФ за помощью с получением разрешения на вывоз около 190 пассажиров из Дубая.

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ОАЭРоссияРаспространение коронавируса нового типа
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