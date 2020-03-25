Список вывозных рейсов для россиян

МИД России опубликовал перечень рейсов, которыми будут вывозиться российские граждане, оказавшиеся в затруднительном положении за рубежом.

Аргентина - вылет 25 марта из Буэнос-Айреса (аэропорт "Эйсейс") в 23:50, прилет в Мадрид в 16:00.

Белоруссия - регулярное транспортное сообщение сохранено, временно сокращено количество выполняемых рейсов, с актуальным расписанием можно ознакомиться на сайтах российских и белорусских перевозчиков.

Бельгия - продолжают выполняться рейсы: SU2618/2619 (до 26 марта), SU2168/2169 (с 20 марта ежедневно).

Бразилия

Великобритания - выполняются рейсы "Аэрофлота" и British Airways между Лондоном ("Хитроу") и Москвой (Шереметьево).

Вьетнам - до 31 марта выполняются полеты "Аэрофлота" по маршруту Москва - Ханой - Москва. До 1 апреля - по маршруту Москва - Хошимин - Москва.

Германия - продолжаются регулярные рейсы "Аэрофлота" по маршруту Берлин - Москва.

Доминиканская Республика - 26 марта вылет из Ла-Романа ("Нордвинд"), 28 марта вылет Ла-Романа ("Ройал Флайт", "Нордвинд", "Азур Эйр", "Азур Эйр").

Египет - с 26 марта рейсы "Белавиа" из городов Шарм-Эш-Шейх и Хургада в Москву (Домодедово).

Индия - 25 марта "Аэрофлот" SU 0571, вылет из Нью-Дели в 5:50.​​​​​​ ГОА - 25 марта Даболим - Москва, вылет в 11:45.

Испания - 25 марта "Аэрофлот", вылет из Мадрида в 11:20, далее - ежедневно.

Италия - регулярные рейсы Рим - Москва авиакомпании "Аэрофлот".

Казахстан - 25 марта рейсы SCAT DV-801 в 19:30 Шымкент - Москва и "Эйр Астана" KC 873 в 20:45 "Нур-Султан - Москва". 26 марта "Эйр Астана" выполнит рейсы KC 135 в 18:15 "Алма-Ата - Санкт-Петербург" и KC 875 в 18:55 "Алма-Ата - Москва".

Канада - сохраняется возможность вылета в Москву из четырех аэропортов (Ванкувер, Калгари, Монреаль, Торонто) с пересадкой в Брюсселе, Париже, Амстердаме и Лондоне.

Лаос - Вьентьян - Гуанчжоу (China Southern, рейс CZ6092, вылет из Вьентьяна 1 раз в неделю по пятницам в 19:10). Транзитный рейс маршрутом Гуанчжоу - Москва ("Аэрофлот", рейс SU0221, вылет из Гуачжоу в субботу в 11:50). На период ожидания рейса в Гуанчжоу необходимо оставаться в транзитной зоне.

Нидерланды - ежедневно: SU 2551 "Аэрофлот" вылет из Амстердама в 12:35. Прибытие в 18:20 в Шереметьево (терминал F).

Португалия - 26 марта "Аэрофлот", вылет из Лиссабона в 07:35.

США - с 29 марта регулярные рейсы осуществляются "Аэрофлотом" исключительно по маршруту Нью-Йорк - Москва.

Таджикистан - 25 марта "Таджик Эйр" 7J 627 вылет в 18:45.

Турция - вылет из Стамбула, 25 марта "Аэрофлот" СУ2137 в 12:00; 26 марта СУ2135 в 02:30, СУ2137 в 12:00, СУ2131 в 14:40; 27 марта СУ2137 в 12:00; 28 марта СУ2135 в 02:30, СУ2131 вылет в 14:40. Актуальное расписание вывозных рейсов для клиентов АК "Победа", находящихся в Турции, будет размещено на сайте.

Туркменистан - 28 марта планируется рейс Туркменабад - Москва.

Узбекистан - 26 марта в 04:20 рейс Ташкент - Москва; 26 марта ориентировочно в 07:20 планируется рейс "Хаво йуллари" Ташкент - Москва.

Филиппины - 26 марта "Азур Эйр", вылет из Себу в 19:00.

Эфиопия - 28 марта, 1 апреля, 6 апреля - Turkish Airlines вылет в 00:45. По вторникам, четвергам и воскресеньям - Qatar Airways в 01:10.

Япония - авиакомпании S7 и "Аврора" продолжат выполнение рейсов в ряд городов Дальнего Востока, однако со второй декады апреля на регулярной основе будут выполняться только рейсы "Аэрофлота" по маршруту Москва - Токио - Москва.