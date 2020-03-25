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Распространение коронавируса нового типа

Патрушев заявил, что ситуация с коронавирусом в России под контролем

Секретарь Совета безопасности РФ отметил, что все органы власти действуют слаженно

МОСКВА, 25 марта. /ТАСС/. Ситуация с распространением коронавируса в России находится под контролем, органы власти действуют в целом слаженно и эффективно. Такое мнение высказал журналистам в среду секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев.

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"В целом федеральные и региональные органы власти действуют слаженно и эффективно. В результате проводимых профилактических, противоэпидемических, санитарно-карантинных мероприятий эпидемиологическая ситуация в стране находится под контролем", - сказал секретарь СБ РФ. По его словам, вопросы противодействия распространению коронавируса находятся также под особым вниманием Совбеза.

"Также мы видим единение людей, стремление граждан добровольно и безвозмездно оказывать помощь тем, кому она требуется", - обратил внимание Патрушев.

Он также отметил, что Россия готова оказывать помощь в борьбе с коронавирусом наиболее нуждающимся в этом странам, чтобы не допустить дальнейшее проникновение инфекции на свою территорию.

"Россия уже сегодня помогает и будет помогать наиболее нуждающимся в поддержке государствам справиться с массовым распространением инфекции, чтобы не допустить ее дальнейшее проникновение на нашу территорию", - сказал Патрушев. По его словам, странам необходимо действовать сообща, "своевременно реагировать на существующие риски новых биологических угроз, укреплять национальные системы санитарно-эпидемиологического контроля".

"Убежден, что совместные усилия принесут позитивные результаты", - подчеркнул секретарь СБ РФ.

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Патрушев, Николай ПлатоновичРоссияРаспространение коронавируса нового типа
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