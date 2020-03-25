Источник: свадьба экс-министра Абызова перенесена из-за карантина в СИЗО

МОСКВА, 25 марта. /ТАСС/. Свадьба бывшего министра по вопросам Открытого правительства РФ Михаила Абызова, находящегося под стражей по делу о создании преступного сообщества, перенесена в связи с карантином из-за коронавируса. Об этом ТАСС сообщил источник в пенитенциарной системе.

"Свадьба, назначенная ранее на 25 марта, отложена в связи с введенным карантином в СИЗО "Лефортово", - сказал собеседник агентства.

От первого брака у Абызова есть трое детей. В 2018 году его будущая супруга - бывшая стюардесса Валентина Григорьева - родила ему сына.

Мосгорсуд в среду продлил Абызову срок содержания под стражей на три месяца, а всего на срок до 15 месяцев.

Абызов был задержан и арестован в марте 2019 года. Ему вменяется создание преступного сообщества (ч. 3 ст. 210 УК РФ), отмывание денежных средств в особо крупном размере (ч. 4 ст. 174 УК РФ), незаконное предпринимательство (ст. 289 УК РФ) и мошенничество в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК РФ).