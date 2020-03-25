Путин выступит с обращением к россиянам в связи с коронавирусом

МОСКВА, 25 марта. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин в среду обратиться к гражданам страны в связи с ситуацией с коронавирусом, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

"Сегодня произошли изменения в графике президента: он отменяет вылет в Санкт-Петербург и остался в Москве. В настоящее время он работает и уже в ближайшие часы завершит работу над текстом своего обращения к гражданам", - сказал представитель Кремля.

Он пояснил, что "такая потребность возникла после вчерашнего многочасового совещания по эпидемиологической ситуации и совещания с руководством правительства, Центрального Банка, Администрации президента по вопросам поддержки граждан и экономики страны на фоне непростой мировой экономической ситуации, спровоцированной эпидемией коронавируса". "Сейчас президент завершает работу над обращением, оно будет транслироваться под телевизору буквально в ближайшие часы", - уточнил Песков.