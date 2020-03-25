Песков: возможность отмены парада Победы в Москве обсуждается, но решений нет

МОСКВА, 25 марта. /ТАСС/. Возможность отмены парада по случаю 75-летия Победы в Великой Отечественной войне 9 мая в Москве обсуждается, но никаких решений пока не принималось. Об этом журналистам заявил в среду пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Вопрос [отмены парада], безусловно, обсуждается, пока никаких решений не принималось, подготовка продолжается", - сказал представитель Кремля. По его словам, вопрос о возможности проведения парада и о его формате "еще предстоит решить с учетом того, как будет развиваться эпидемиологическая ситуация".

Отвечая на вопрос о том, может ли парад Победы пройти без зрителей, Песков заметил, что "ситуация вынуждает быть гибкими", поэтому говорить о том, какой именно вариант будет возможен, сейчас не следует. "Необходимо сделать все так, чтобы, с одной стороны, отдать должное памяти героизма нашего народа, нашей великой страны, а с другой стороны, не подвергать опасности здоровье людей", - заключил представитель Кремля.