Песков рассказал, что Путин после посещения больницы в Коммунарке чувствует себя хорошо

МОСКВА, 25 марта. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин после посещения больницы в Коммунарке, где содержат пациентов с подозрением на коронавирус, чувствует себя хорошо. Об этом заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Тьфу-тьфу-тьфу, хорошо", - сказал он, отвечая на соответствующий вопрос.

Комментируя замечание одного из журналистов о том, что глава государства во время посещения больницы не стал отказываться от рукопожатия с главврачом, Песков затруднился ответить, почему Путин поступил именно так. "Я не знаю, почему. Президент здоровается за руку со своими собеседниками, он продолжает это делать, естественно с соблюдением всех необходимых мер предосторожности и дезинфекции", - сказал он.

Представитель Кремля указал, что президент "не бывает в сильно общественных местах, а с главным врачом главной больницы, которая борется с коронавирусом, наверное, можно здороваться за руку достаточно уверенно и спокойно".